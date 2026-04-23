越級直通川普？美海軍部長遭解職 傳造船進展緩慢

美國海軍部部長費倫（John Phelan）（右）無預警遭解職。（法新社）

美國戰爭部（國防部）22日未說明理由，無預警宣布2025年3月任職的美國海軍部部長費倫（John Phelan）去職，由副部長曹洪（Hung Cao）代理。多家美國媒體曝光內情，費倫是遭戰爭部長赫格塞斯開除，原因包括兩人關係長期緊張，以及不滿費倫在川普政府的造船優先項目上進展緩慢。

外媒稍早報導，去年秋天，費倫直接向川普提案建造新型戰艦；但此舉未先告知赫格塞斯，費倫和赫格塞斯摩擦加大。

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聯邦參議院軍事委員會民主黨籍首席議員利德稱費倫的去職「令人不安」，認為五角大廈內部的不穩和失能正成為川普及赫格塞斯治下的特徵，發生在高層之間的這些動盪，是向美國的海軍、陸戰隊以及盟友和敵人發送錯誤訊號。

美軍軍事高層在赫格塞斯上任後陷入人事動盪。包括陸軍參謀長喬治、參謀長聯席會議主席布朗及國防部情報局局長克魯塞等人接連遭解職。不僅如此，近來也傳出陸軍部長德里斯科不滿赫格塞斯開除部分將領並阻擋其他人升職，兩人出現衝突。

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