批歐洲袖手旁觀！伊朗流亡王儲籲西方參戰

伊朗前國王巴勒維之子芮沙．巴勒維23日在柏林出席活動。（歐新社）

流亡伊朗反對派、前國王巴勒維之子芮沙．巴勒維（Reza Pahlavi），23日訪問德國，表達支持美國和以色列對伊朗的軍事行動，呼籲西方國家加入這場戰爭，他表示，已經給外交「夠多機會」。

《衛報》、《路透》報導，芮沙．巴勒維23日在柏林出席德國記者組織「聯邦記者會」（Federal Press Conference）的活動，指控歐洲袖手旁觀，任德黑蘭政府持續血腥壓迫；他呼籲西方國家加入這場打擊伊朗的戰爭，「改變正在來臨」，他說，「真正的問題是，在西方民主國家持續僅是袖手旁觀之際，有多少伊朗人會失去性命」。

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巴勒維表達支持美國和以色列打擊伊朗，稱這場軍事行動是推翻當前伊朗政權所需的「人道主義介入」，不過，他指出，美國和伊朗的停火協議認為，伊朗政府的所作所為會有所改變，「我看不出來這會發生」。他表示，並不反對外交，「我並非說不應該給外交一個機會，但我認為，已經給外交夠多機會」。

這場活動現場外，支持和反對者群聚抗議，巴勒維會後等候座車準備離開時，突然遭人潑紅色液體，他並未受傷，遇襲後向支持者揮手致意，隨即搭車離去。《美聯社》引述警方說法，潑灑的紅色液體看來是番茄汁，該名犯案者已被當場逮捕，警方未透露其身分。

巴勒維這趟訪問並未獲得德國政府邀請會面，他在活動上也為此，批評德國聯邦總理梅爾茨的政府。

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