台海牽動全球 紐西蘭前官員：關乎民主國家生存韌性

日本海上自衛隊護衛艦「雷」17日通過台灣海峽。（擷取自海上自衛隊官網）

紐西蘭外交暨貿易部前官員史提夫近期接受中央社記者訪問表示，由於台海局勢足以牽動全球戰略局勢，因此澳洲、日本及歐盟等民主國家均必須認清這不只是台灣議題，而是攸關多個民主國家的生存韌性問題。

前紐西蘭外交暨貿易部官員、現為捷克蒙德爾大學（Mendel University）助理教授史提夫（Reuben Steff），16日透過澳洲國際事務協會（AIIA）發表文章「荷莫茲、台灣，及對澳日安全合作參考案例」（Hormuz, Taiwan, and the Case for Australia-Japan Security Cooperation）。

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他指出，正如荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）足以牽動全球局勢一樣，長期承受中國武力威脅的台灣，其安危同樣會迫使鄰近地區各國不得不重整安全戰略。

史提夫在文中提到，荷莫茲海峽情勢引發澳洲和日本遭遇燃料安全問題，再加上美國專注於中東戰事，難以同時顧及台海情勢；故此，澳洲和日本的安全合作必須超越盟友關係，要針對提高生存韌性、工業產能和聯合部署戰備等方面提出具體合作措施。

史提夫透過電子郵件回應中央社提問時指出，要防範台海出現不穩定局勢，澳洲和日本不應僅僅維持在「特別戰略夥伴」的合作層次。

他認為，澳洲和日本必須要從象徵性結盟轉向實際戰備部署合作，兩國應聯合制定詳細應變計畫，並將之制度化，內容包括從尚未達到全面戰爭程度的各種情況，到可能出現的區域危機，「例如航運中斷、燃料短缺、網路攻擊、區域內軍事基地遭受飛彈襲擊、撤離行動，以及供應鏈中斷等，都應該擬定應變計畫」。

史提夫提到，澳洲和日本應在「相互准入協定」（RAA）基礎上進一步擬定具體軍事合作規劃，「下一步是針對台灣可能出現的突發事件，（澳、日）在後勤、准入、基地建設、維護等，兩國如何進行責任分工的問題，應該盡快認真規劃」。

史提夫提醒，澳、日兩國必須增強軍工業產能韌性，才能有效防範中國破壞台海穩定，目前澳洲自主研發的導引多管火箭系統（GMLRS），及澳、日合作的「最上級巡防艦」計畫，正是重要相關舉措；兩國接著應更廣泛地針對彈藥、艦艇維護、維修及軍民兩用技術方面，進行聯合研發和聯合生產。

史提夫也表示，澳洲和日本需要擴大能源和礦產合作，燃料、航運和關鍵礦產，都應該被視為戰略儲備的議題，而不僅僅是市場需求的問題。

此外，史提夫曾發表過「台灣戰略風險日增：捷克工業為何應保持警戒」一文，指台灣作為歐盟高科技產業供應鏈的重要一環，台海情勢必然攸關歐盟高科技產業的產能韌性，對德國和捷克相關產業更是有著重大影響。

他指出，台海局勢絕非侷限於亞洲事務；一個地區的不穩定，勢必迅速地重塑另一個地區的戰略局勢。

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