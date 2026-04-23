中共宣傳片大玩諧音梗 「何劍」與「小灣」暗示核艦與統戰

中國海軍於昨日發布官方宣傳片《向大洋》，而片中新角色何劍的名字疑似為「核艦」諧音，引發外界熱議。（擷取自X@China_Navy）

適逢中國海軍建軍77週年，其官方帳號於昨（22）日發布宣傳片《向大洋》（Into the Deep），隱喻編號「19」的第四艘航空母艦即將現身。引起軍事專家高度關注的是，片中新角色的命名「何劍」疑似諧音「核艦」，引發外界推測中國是否已突破技術瓶頸，創建出首艘採用「核動力」推進系統的航空母艦，準備將戰力推向全球深海。

據《路透》報導，其宣傳片中出現的角色姓名皆與中國現役航艦（遼寧、山東、福建）形成諧音對應。影片中特別介紹了一名19歲的新兵「何劍」，由於其名在中文裡與「核艦」諧音，且年齡「19」正好接續目前福建艦（舷號18）的編號順序，引發專家解讀這是軍方刻意對外釋放的技術信號。

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若此推論屬實，中國可能成為繼美國、法國之後，全球第三個擁有核動力航艦的國家，徹底擺脫傳統燃油動力對遠洋航行補給的依賴。

長期以來，中國是否具備建造航艦用核反應爐的能力一直是軍事界爭論焦點。相較於現役三艘傳統動力航艦，核動力航艦具備近乎無限的續航力與更強大的電力，能支持更密集的戰機起降與先進武器系統。

這與習近平自2012年掌權以來，投入數十億美元打造「藍水海軍」的目標高度契合，旨在確保其在太平洋與印度洋的資源安全，並進一步保障其領土擴張與主權主張。

與研發核航艦並行的，是中國在南海爭議海域不斷強化的「人工島嶼」建設。中國自然資源部近期於《人民日報》撰文表示，強調要加強「保護」其聲稱擁有主權的11000多座島嶼。

華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）專家波林（Gregory Poling）指出，中國透過填海造陸建立的軍事設施與跑道，已成為海警與民兵船隻巡邏鄰國海域的前哨站。未來若配合續航力極強的核動力航艦，中國將能在距離海岸線1000海里以外的水域，建立更具威脅性的常態化軍事存在。

面對北京日益增強的海上霸權野心，區域局勢持續升溫。影片末尾甚至出現名為「小灣」的小孩，強行影射台灣的統戰對話，生硬地傳達「回家」隱喻。

對此，美國、菲律賓及夥伴國家本週已在菲律賓群島展開大規模軍事演習，形成跨國陣線反制北京。波林分析，儘管中國動作頻頻，但在過去四年中，卻未能成功阻止鄰國的任何一項能源開發或補給任務，顯示北京的強硬策略已面臨邊際效益遞減，區域民主盟友正嚴陣以待，防止中國打破現有的海權平衡。

【Into the Deep】From single boats powered by wooden oars to formidable fleets sailing in formation; from near-seas defense to far-seas protection—over 77 years of trials and triumphs, generation after generation of naval officers and sailors have carried forward the torch of… pic.twitter.com/x6YzZb1wih — ChinaNavy （@China_Navy） April 22, 2026

2026年4月11日，漁船被迫停泊在被浮動屏障阻擋的黃岩島海域。（路透）

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