為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    中共宣傳片大玩諧音梗 「何劍」與「小灣」暗示核艦與統戰

    2026/04/23 22:06 即時新聞／綜合報導
    中國海軍於昨日發布官方宣傳片《向大洋》，而片中新角色何劍的名字疑似為「核艦」諧音，引發外界熱議。（擷取自X@China_Navy）

    中國海軍於昨日發布官方宣傳片《向大洋》，而片中新角色何劍的名字疑似為「核艦」諧音，引發外界熱議。（擷取自X@China_Navy）

    適逢中國海軍建軍77週年，其官方帳號於昨（22）日發布宣傳片《向大洋》（Into the Deep），隱喻編號「19」的第四艘航空母艦即將現身。引起軍事專家高度關注的是，片中新角色的命名「何劍」疑似諧音「核艦」，引發外界推測中國是否已突破技術瓶頸，創建出首艘採用「核動力」推進系統的航空母艦，準備將戰力推向全球深海。

    《路透》報導，其宣傳片中出現的角色姓名皆與中國現役航艦（遼寧、山東、福建）形成諧音對應。影片中特別介紹了一名19歲的新兵「何劍」，由於其名在中文裡與「核艦」諧音，且年齡「19」正好接續目前福建艦（舷號18）的編號順序，引發專家解讀這是軍方刻意對外釋放的技術信號。

    若此推論屬實，中國可能成為繼美國、法國之後，全球第三個擁有核動力航艦的國家，徹底擺脫傳統燃油動力對遠洋航行補給的依賴。

    長期以來，中國是否具備建造航艦用核反應爐的能力一直是軍事界爭論焦點。相較於現役三艘傳統動力航艦，核動力航艦具備近乎無限的續航力與更強大的電力，能支持更密集的戰機起降與先進武器系統。

    這與習近平自2012年掌權以來，投入數十億美元打造「藍水海軍」的目標高度契合，旨在確保其在太平洋與印度洋的資源安全，並進一步保障其領土擴張與主權主張。

    與研發核航艦並行的，是中國在南海爭議海域不斷強化的「人工島嶼」建設。中國自然資源部近期於《人民日報》撰文表示，強調要加強「保護」其聲稱擁有主權的11000多座島嶼。

    華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）專家波林（Gregory Poling）指出，中國透過填海造陸建立的軍事設施與跑道，已成為海警與民兵船隻巡邏鄰國海域的前哨站。未來若配合續航力極強的核動力航艦，中國將能在距離海岸線1000海里以外的水域，建立更具威脅性的常態化軍事存在。

    面對北京日益增強的海上霸權野心，區域局勢持續升溫。影片末尾甚至出現名為「小灣」的小孩，強行影射台灣的統戰對話，生硬地傳達「回家」隱喻。

    對此，美國、菲律賓及夥伴國家本週已在菲律賓群島展開大規模軍事演習，形成跨國陣線反制北京。波林分析，儘管中國動作頻頻，但在過去四年中，卻未能成功阻止鄰國的任何一項能源開發或補給任務，顯示北京的強硬策略已面臨邊際效益遞減，區域民主盟友正嚴陣以待，防止中國打破現有的海權平衡。

    2026年4月11日，漁船被迫停泊在被浮動屏障阻擋的黃岩島海域。（路透）

    2026年4月11日，漁船被迫停泊在被浮動屏障阻擋的黃岩島海域。（路透）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播