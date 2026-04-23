加拿大放寬血統公民資格 美國人翻族譜搶辦第2護照

新入籍公民拿著加拿大國旗。（彭博檔案照）

加拿大公民法修正案放寬依血緣關係認定公民身份的條件，讓更多有加國直系血親的海外出生者擁有加國公民身分，新法去年底生效後，正掀起一波申請熱潮，不少美國人開始追查族譜，申辦加拿大公民身分證明。

《美聯社》23日報導，這項去年12月15日起生效的公民法修正案，放寬海外出生者憑血緣獲確認為加拿大公民的資格，從原本僅限第一代，擴大範圍，凡是在修法生效前出生者，只要能證明自己的直系祖先有加拿大人，如祖父母、曾祖父母、甚至更早的祖先為加國公民，都符合資格；至於2025年12月15日當天或之後出生者，仍須證明父母符合在加拿大居住1095天的要求。

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住在美國明尼蘇達州的洛德（Zack Loud）就很驚訝地了解到，根據這項新規定，加拿大已經將他和他的兄弟姊妹視為公民，因為他們的祖母是加拿大人。他說，「我妻子和我本來就已經在討論到國外找工作，這個公民身分把加拿大在我們的名單排名往前移」。

美加兩國的移民事務律師表示，新法生效後，大量申請加國公民身分證明案，讓他們忙得喘不過氣。移民律師海耶（Amandeep Hayer）說，加國溫哥華地區的業務量，從一年約200件公民身分證明申請案，暴增到一天超過20件。他估計有數百萬美國人是加拿大人的直系後裔。

出於政治、家庭淵源和工作機會等多種不同因素，大批美國人正探詢現在是否是取得雙重國籍的理想時機；許多人是因總統川普的移民和其他議題上的政策，促使他們尋求第二本護照。

根據加拿大移民、難民暨公民事務部（IRCC）官方網站顯示，目前公民身分證明申請案作業需時10個月，有超過5萬6000人等待審核。該署表示，該修正案生效後到今年1月31日為止，已有1480人獲得確認依血統具有公民身分，但獲確認者並非均為美國人；去年有2萬4500名美國人取得美加雙重國籍。

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