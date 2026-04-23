這個手勢代表「厭男」？南韓陸軍徵兵海報上架3天急撤

引發爭議的南韓徵兵廣告已經被撤下。（取自網路）

南韓陸軍近日因一張徵兵海報引發爭議，內容中女兵以拇指與食指做出「捏合手勢」，被部分民眾解讀為帶有貶抑男性的象徵意涵。該海報張貼於首爾龍山站等交通樞紐僅3天，即於21日全面撤下。

根據韓國先驅報報導，海報中女模特身穿迷彩服，手托下巴的姿勢原本看似自然，但其手指形成的捏合形狀，被部分網友聯想到過去激進女權網站「Megalia」所使用的標誌性手勢。該手勢被部分人士視為影射男性生殖器，進而引發「厭男」爭議。此外，模特兒貝雷帽上顯示是軍官階級，但戰鬥服上卻是士官階級，這在軍事宣傳上被視為嚴重審核疏失。

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文化心理學家韓民（ Han Min，譯音）指出，部分邊緣群體會利用看似無害的符號或動作，在公開內容中傳遞特定訊息。他說，這類群體往往透過符號或暗語建立認同感，並從公眾未察覺的接觸中獲得心理上的優越感。儘管Megalia已於2017年解散，但相關手勢及其代表的意涵仍流傳至今。

南韓陸軍方面坦言，該海報由外包單位製作，未符合軍方視覺規範，且內部審查不足，導致爭議發生。

報導指出，類似的手勢爭議在南韓並非首次出現。過去被稱為「OK手勢」的符號，也曾被視為認同極右翼男性至上主義社群Ilgan Best（簡稱Ilbe），並被延伸用於貶抑女性或特定地區。

在商業領域，相關爭議亦曾造成企業壓力。南韓電商平台Musinsa曾因廣告出現類似手勢，加上推出女性專屬優惠活動，引發男性用戶反彈，創辦人最終下台。另如連鎖便利商店GS Retail廣告中出現手拿熱狗、知名橋村炸雞（Kyochon）廣告出現手拿雞腿的畫面，也曾遭質疑隱含類似意涵，最終下架並道歉。

企業因而對相關視覺元素更加謹慎。以蘋果公司為例，其推出iPhone 17 Air時，全球宣傳多使用手指捏住機身強調輕薄，但南韓官網則改採不同呈現方式，被外界解讀為刻意避免引發爭議。

學者分析，由於科技產品與遊戲市場男性消費者比例較高，企業對相關議題反應更為敏感。目前南韓各界在廣告與公關操作上，普遍提高對細節的審視，以降低觸發性別爭議的風險。

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