伊朗已向荷姆茲海峽收通行費 法新社：僅放行少量船隻

伊朗正透過課費模式對荷姆茲海峽進行實質控制。（路透）

伊朗已開始向通過荷姆茲海峽的船隻收取通行費，首筆款項已進入中央銀行帳戶。《法新社》23報導，這條全球能源要道目前僅有少量船隻被允許通過。

報導引述伊朗半官方《塔斯尼姆通訊社》（Tasnim）說法，伊朗國議會副議長哈吉巴巴伊（Hamidreza Hajibabaei）表示：「從荷姆茲海峽收取的首筆通行費收益，已經存入中央銀行帳戶。」伊方未公布金額與繳費船隻資訊。

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船隻稀少通行 通過需面對收費機制

自2月28日中東局勢升溫以來，荷姆茲海峽通行量明顯下降。伊朗目前僅允許少量船隻進出。該航道在平時承載全球約20%的石油與液化天然氣運輸。

報導指出，在宣布通行費收入前，伊朗國會曾討論是否對通行船隻課費。伊朗官員亦表示，海峽航運狀態將「無法恢復到戰前水準」。伊朗國家媒體於3月30日報導，議會安全委員會已批准相關計畫，但是否完成最終表決仍未明確。

美國總統川普持續要求伊朗重啟航道。英國、法國及來自30多國的軍事規劃人員已進行會談，討論保護航行安全的方案。倫敦與巴黎表示，將在條件允許時主導多國任務。

目前荷姆茲海峽通行量仍處低位。伊朗方面表示，相關措施是在與美國及以色列衝突背景下，對該水域行使主權的一部分。

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