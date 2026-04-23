日本知名泡麵出事！日清新品「麵條驗出昆蟲組織」 官方急道歉

日清傳出食安疑慮。示意圖，非新聞中出現問題之口味商品。（路透）

日本知名泡麵「日清」傳出食安疑慮。該品牌與天王級網紅Hikakin聯名推出的「味噌金（みそきん）」口味，掀起一股搶購熱潮，沒想到被網友爆料麵條出現不明棕色顆粒，日清官方調查後證實為昆蟲「菸甲蟲」的組織碎片。

綜合日媒報導，從網友在社群上的爆料可見，黃色的泡麵麵條中竟夾雜著深褐色的細小顆粒。而根據調查結果顯示，異物並非掉落在湯頭表面，而是以「被揉入」的狀態存在於麵線內部，且數量不只一處。日清透過DNA鑑定後發現，這些碎片屬於體長約1公釐的「菸甲蟲」成蟲。菸甲蟲是食品工廠中常見的害蟲，專門食害小麥粉等儲藏原料。

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日清食品控股公司於22日回應，該批泡麵是於今年2月4日製造。日清也為讓顧客感到不快而道歉，不過對於污染來源仍持保留態度，聲稱「工廠內混入的可能性較低」，且目前無法明確鎖定污染途徑。

日清表示，他們同步確認了製造日前後關西工廠的捕蟲紀錄，結果並未發現菸甲蟲的蹤跡，且製造過程中的各項檢查也未發現同類異物。此外，針對同一天生產的留存樣品進行檢驗，也未發現異物混入，目前也沒有收到其他顧客反映類似狀況。

基於上述狀況，日清公關部表示，判定異物在公司工廠內混入的可能性較低。認為為單一商品的異物混入案件。由於並非連續發生的案例，目前判定尚無向保健所通報或進行商品回收之必要。

「味噌金（みそきん）」口味推出以來，憑藉Hikakin的超高人氣，始終是日本 7-11 獨家熱賣、上架即秒殺的夢幻商品。如今爆出食安疑慮，也引發廣大討論。不少網友不滿日清處置，認為調查不夠完備，應該收回產品銷毀以消弭食安疑慮。

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