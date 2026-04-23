美批阻撓賴總統出訪 中國外交部：混淆是非顛倒黑白

中國外交部發言人郭嘉昆。（歐新社檔案照）

中國外交部發言人郭嘉昆23日在例行記者會就美國國務院指責中國施壓非洲3國取消飛行許可以阻撓賴清德總統出訪非洲友邦史瓦帝尼一事表示，美國此舉「完全是混淆是非，顛倒黑白。中方堅決反對，絕不接受」。

郭嘉昆指出，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識，是人心所向，大勢所趨，大義所在。

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郭嘉昆說，「美方對中方捍衛國家主權和領土完整的正當行動指手畫腳，對有關國家維護一個中國原則的正義之舉橫加指責，完全是混淆是非，顛倒黑白。中方堅決反對，絕不接受。」

郭嘉昆強調，中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，停止藉台灣問題干涉中國內政，停止助台鞏固所謂「邦交」，停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。

賴總統訪問友邦史瓦帝尼的行程，因塞席爾、模里西斯與馬達加斯加臨時撤銷飛越許可而被迫喊卡。對此，美國國務院1名發言人在未點名撤銷飛越許可的國家名稱的情況下告訴法新社，這些國家是在中國的要求下出手干涉台灣官員的例行出訪的安全與尊嚴，「這又是北京當局恫嚇台灣及其全球支持者的另一例證。」

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