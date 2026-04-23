不受烏俄戰爭、制裁衝擊 俄超級富豪總資產近7000億美元創新高

俄羅斯投資公司「Severgroup」總裁莫達雪夫（Alexei Mordashov）獲富比世認定為俄國首富。（法新社）

據「富比世」公布的統計數據，不受仍在進行中的烏俄戰爭及西方制裁影響，俄羅斯身家超過10億美元的超級富豪總資產增加11％，達到破紀錄的6965億美元。

富比世所認證的俄羅斯首富為投資公司「Severgroup」總裁莫達雪夫（Alexei Mordashov），資產增加84億美元，達到370億美元。掌控俄國兩大天然資源企業「Interros」和「Nornickel」的波塔寧（Vladimir Potanin），以297億美元位居第二；第三為前盧克石油（Lukoil）總裁亞歷克佩羅夫（Vagit Alekperov）的295億美元。

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俄羅斯超級富豪曾被視為地球上最富有的族群之一，如今卻遠遠落後美國科技巨擘。例如全球首富馬斯克資產一個人就超越了俄國10億級富豪的資產總額，達到8390億美元，排名第二的Google創辦人佩吉（Larry Page）財富也高達2570億美元。

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