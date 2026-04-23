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    首頁 > 國際

    「被離職」還不敢信！美海軍部長費蘭直奔白宮找川普討說法

    2026/04/23 16:58 即時新聞／綜合報導
    傳出美國海軍部長費蘭在接獲撤職消息時相當震驚，直接跑去白宮找美國總統川普。（路透）

    傳出美國海軍部長費蘭在接獲撤職消息時相當震驚，直接跑去白宮找美國總統川普。（路透）

    美國國防部發言人帕尼爾（Sean Parnell）22日突宣布，海軍部長費蘭（John Phelan）22日離職，職務由副部長高雄（Hung Cao）暫代，消息一出引發外界震撼；現更多內幕傳出，費蘭在接獲消息時相當震驚，直接跑去白宮找美國總統川普，川普當面跟他說，你必須辭職，否則將被解僱。

    《CNN》報導 ，費蘭與國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）長期以來一直存在矛盾。赫格塞斯認為費蘭在推動造船改革方面進度緩慢，也不滿費蘭與川普的密切關係，費蘭經常繞過赫格塞斯，越級直接向白宮報告。

    據一位白宮高級官員透露，22日在白宮，川普和赫格塞斯就造船問題舉行談話，川普對緩慢的造船進度感到不滿，赫格塞斯成功說服川普同意換人，赫格塞斯隨後告知費蘭不主動請辭就是會被強制撤職。

    費蘭得知消息後不敢相信，立刻致電其他白宮官員，詢問他們是否聽說有人要撤換他，以及總統是否知情。至少有2名白宮官員告訴費蘭，這是川普的決定，但費蘭仍試圖直接聯繫川普本人。

    白宮官員稱，費蘭前往白宮西翼大廳，川普在那裡與他進行了短暫會面，川普當面告訴他已被要求離職。

    針對這項內幕，海軍方面將有關費蘭離職細節的詢問轉給了國防部長辦公室，但國防部尚未對此置評。白宮則讓《CNN》參考帕尼爾的聲明。

    帕尼爾在X社群平台上表示：「我代表國防部長與副部長，感謝費蘭部長為國防部與美國海軍效力。我們祝福他未來一切順利。副部長高雄將出任代理海軍部長。」

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