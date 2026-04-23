英國哈利王子現身基輔 籲國際社會勿忘烏克蘭

英國哈利王子週四到達烏克蘭首都基輔。（路透社）

英國哈利王子於週四（23日）突訪烏克蘭首都基輔，在烏俄戰爭進入第5年之際，親自表達對該國的支持。這項為期兩天的訪問，旨在呼籲國際社會在關注中東局勢之餘，切勿忽視烏克蘭捍衛歐洲東翼防線的重要性。

據《路透社》報導指出，哈利王子於當地時間週四清晨搭乘火車抵達基輔，王子表示：「很高興能回到烏克蘭。」哈利王子此次是以薩塞克斯公爵（Duke of Sussex）的身分出訪，預計將出席在基輔舉行的安全會議。隨著全球外交焦點近期轉向中東戰火，哈利強調，烏克蘭正勇敢且成功地守護歐洲邊境，國際社會持續關注其戰略重要性至關重要。

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根據英國《ITV電視網》報導，哈利王子此行行程緊湊，預計將前往視察拆除地雷的慈善機構「HALO Trust」，該機構過去曾獲得其亡母黛安娜王妃（Princess Diana）的大力支持。此外，身為「永不屈服運動會」（Invictus Games）基金會創辦人的哈利，也將與曾參與該賽事的烏克蘭傷病退伍軍人會面，關心他們透過體育競賽復健的進度。

哈利王子為英王查爾斯三世的次子，雖然他已淡出英國王室公務，但對烏克蘭議題仍保持高度關注。此次是他繼去年兩度訪烏後，再度於戰爭關鍵時刻現身基輔，以實際行動重申對烏克蘭領土主權與守土抗戰的支持。

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