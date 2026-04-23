女遊客爬上義大利古蹟「海神噴泉」摸GG 受損賠慘了

義大利佛羅倫斯領主廣場的海神噴泉雕像，是文藝復興時期名作。（路透）

義大利佛羅倫斯的海神噴泉雕像又遭攀爬破壞。一名28歲的女子在朋友慫恿下爬上雕像，企圖觸摸羅馬海神尼普頓（Neptune）的生殖器官，當場被警方逮捕並遭起訴，此舉造成雕像受損，女子也為此須賠償5000歐元。

《衛報》報導，針對遊客攀爬一事，佛羅倫斯市政府出面聲明，該名女遊客原定即將在佛羅倫斯舉行婚禮，因被朋友慫恿，才會爬上這座雕像。事後專家檢查這座紀念碑，認定女子攀爬過程讓雕像中的馬後腿及飾帶浮雕受損。市議會估算損壞價值約5000歐元，（約新台幣18萬4770元），警方也以「毀損藝術及建築資產罪」提出起訴。

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「海神噴泉雕像（Fountain of Neptune）」是1559年麥地奇家族（Medici）為了慶祝兒子的婚禮，委託雕塑大師阿曼納提（Bartolomeo Ammannati）製作的。水池中央的馬匹拉著一輛貝殼狀的戰車，戰車上則是一尊描繪羅馬海神尼普頓的雕像。如今被視為一座紀念碑。

而海神雕像被攀爬造成損毀的事件其實不是第一次發生，2005年，一名遊客攀爬雕像，導致其一隻手骨折、戰車受損，之後便安裝了監視器。2023年，一名德國遊客試圖攀爬這座紀念碑自拍，造成嚴重損壞。雖然佛羅倫斯已經對此進行更嚴格的控管，但幾乎每年夏天還是會發生類似事件。

Uma turista de 28 anos foi multada em 5 mil euros （cerca de R$ 29,6 mil） após invadir a Fonte de Netuno, em Florença, na Itália.

➡️https://t.co/XLOeJ5QGLg pic.twitter.com/xq7WQWN8IU — Jornal O Sul （@OSul_noticias） April 22, 2026

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