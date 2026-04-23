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    首頁 > 國際

    收俄當局刑事傳票 Telegram創辦人諷刺回應：我為這項罪名感到自豪！

    2026/04/23 16:50 即時新聞／綜合報導
    社群軟體Telegram創辦人度洛夫。（法新社）

    社群軟體Telegram創辦人度洛夫。（法新社）

    社群軟體Telegram創辦人度洛夫（Pavel Durov）週三表示，他已收到俄羅斯當局發出的刑事傳票，指控他涉及一宗「恐怖主義」案件。這顯示莫斯科正加強對Telegram的打壓，企圖將數千萬用戶導向受官方監管的替代平台，也反映出俄國政府對境內加密通訊管控的持續升級。

    據《路透》報導，度洛夫週三在Telegram上公開了一份透過俄羅斯郵政寄送的傳票複本。他指出，這份傳票寄往了他20年前在俄羅斯的舊住處，並將其列為「嫌疑人」。度洛夫對此諷刺地寫道：「他們一定是在懷疑我捍衛俄羅斯憲法第29條與第23條——即保障言論自由與私人通信權。我對這項『罪名』感到自豪！」

    俄羅斯當局自今年2月起便開始擴大對Telegram的法律攻勢。俄國官方報紙《俄羅斯日報》（Rossiyskaya Gazeta）當時曾發表文章，引述聯邦安全局（FSB）提供的資料，指控Telegram是「混合威脅的工具」，並將度洛夫納入刑事調查，指其涉嫌與恐怖主義活動有關。

    Telegram目前在全球擁有超過10億活躍用戶，在俄羅斯與烏克蘭兩國皆被廣泛使用。儘管俄方指控該平台是犯罪活動的天堂，並遭西方與烏克蘭情報部門滲透，但Telegram已多次否認，始終維持獨立運營。

    報導指出，俄羅斯政府正試圖封鎖Telegram，並嘗試將用戶導流至名為「MAX」的半官方平台。由於Telegram具備高度隱密性與加密功能，長期以來被俄國當局視為管控網路言論的絆腳石。

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