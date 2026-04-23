法國籲民主國家合作 確保關鍵礦產安全

法國對外貿易及吸引力部長代表佛利西耶表示，法國和「志同道合的國家」必須攜手合作。（法新社）

法國對外貿易及吸引力部長代表（minister delegate）佛利西耶（Nicolas Forissier）今（23）日表示，法國和「志同道合的國家」必須攜手合作，避免在從手機到太陽能板等各種產品所需的關鍵礦產資源上淪為「人質」（hostages）。

根據《法新社》報導，佛利西耶23日在澳洲雪梨告訴記者，法國正努力擴大與澳洲的合作。澳洲是全球五大鋰、鈷和錳生產國之一，這些礦產是可充電電池和飛機噴射引擎等產品的關鍵原料。

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佛利西耶指出，民主國家需要避免關鍵礦產資源在當今充滿不確定性和動盪的貿易和經濟環境中再次被武器化。他強調民主國家必須做好安排，確保資源安全。

主導稀土生產的中國，曾威脅要限制稀土供應，以因應與美國針鋒相對的貿易戰，這迫使西方國家另尋其他來源。

佛利西耶說「我們的想法是找到能夠保障系統安全的解決方案，避免所有與我們志同道合的國家，在未來淪為人質。」

值得注意的是，關鍵礦產也是歐盟與澳洲上個月達成的1項具有里程碑意義的貿易協議關鍵組成部分。該協議旨在讓歐洲更好地取得這些材料，尤其是鋁、鋰和錳。

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