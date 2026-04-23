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    首頁 > 國際

    丹麥火車相撞 已知至少17人受傷

    2026/04/23 15:48 即時新聞／綜合報導
    丹麥時間早上6點30分發生一起火車相撞事故，已知至少17人受傷，當地警方已將此事件定調為重大事故。（路透社）

    丹麥時間早上6點30分發生一起火車相撞事故，已知至少17人受傷，當地警方已將此事件定調為重大事故。（路透社）

    丹麥時間23日早上6點30分首都哥本哈根發生一起火車相撞事故，根據消息，這起意外已知造成至少17人受傷，其中4人傷勢嚴重。救援部門出動了包括救護車、急救車、醫療運輸車及直升機等大量資源前往現場。事故發生後，相關路段已被封鎖，警方表示現場涉及約60人，目前受傷乘客均已離開車廂，無人受困，已將此事件定調為重大事故，並啟動大規模緊急救援行動。

    綜合媒體報導，警方在聲明中指出，事故地點位於哥本哈根以北約40公里處，連結希勒羅德（Hillerod）與卡格魯普（Kagerup）兩城鎮之間的鐵路線上。從現場曝光的照片顯示，兩列火車的車頭部位嚴重損毀，但車體皆未翻覆，仍維持在鐵軌上。

    大哥本哈根消防局發言人向《路透社》表示：「這是兩列區間車發生正面相撞。」並補充說明，「乘客中有人受傷，但所有人皆已撤離車廂，現場並無人員受困，當局已調派大量資源前往現場處置」。

    這起意外已知造成至少17人受傷，其中4人傷勢嚴重。救援部門出動了包括救護車、急救車、醫療運輸車及直升機等大量資源前往現場。事故發生後，相關路段已被封鎖，警方表示現場涉及約60人，目前受傷乘客均已離開車廂，無人受困。

    緊急救援部門稱，受傷乘客已被救護車和直升機緊急送往醫院，目前尚未公佈受傷總數。但火車相撞後扭曲的金屬表面照片令人看了觸目驚心。丹麥警方已對這起駭人聽聞的火車展開調查，預計今天丹麥各條火車線路均會延誤及取消。

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