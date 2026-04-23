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    首頁 > 國際

    遭控打壓酷澎等美國企業 韓外交部允諾確保公平待遇

    2026/04/23 14:27 中央社
    美聯邦議員21日聯名致函韓國駐美大使，要求停止打壓在韓國的美國企業。首爾當局今天表示，會確保在韓國的電商平台酷澎（Coupang）等美國科技公司，不受歧視性措施對待。（路透資料照）

    美聯邦議員21日聯名致函韓國駐美大使，要求停止打壓在韓國的美國企業。首爾當局今天表示，會確保在韓國的電商平台酷澎（Coupang）等美國科技公司，不受歧視性措施對待。（路透資料照）

    美聯邦議員21日聯名致函韓國駐美大使，要求停止打壓在韓國的美國企業。首爾當局今天表示，會確保在韓國的電商平台酷澎（Coupang）等美國科技公司，不受歧視性措施對待。

    路透社報導，韓國外交部發表聲明指出，首爾當局正在採取相關措施，確保美國企業不受差別待遇或不必要的障礙，並稱這項保證已納入去年11月韓美貿易協議框架下，所簽署的共同說明資料（Joint Fact Sheet）中。

    美國55名聯邦眾議員21日共同致函韓國駐美大使康京和，要求韓國當局立即停止對美國企業採取歧視性商業行為，並稱蘋果（Apple）、谷歌（Google）、Meta及酷澎等美國科技公司面臨一連串監管行動，令人格外憂心。

    議員們表示，韓國以「去年11月發生的低敏感數據外流事件」為由，對酷澎發動跨部會的行政打壓，包括揚言吊銷營業執照並施壓退休基金撤資，要求拋售酷澎控股公司的股份等。

    信中寫道：「我們堅定致力於確保貴國政府停止打壓酷澎及其他在韓美企。」

    韓國外交部則指出，針對酷澎個資外洩的調查，正依韓國法律程序進行，不會因企業國籍而有差異。

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