華郵：五角大廈估清雷需6個月 油價恐持續維持高檔

美國五角大廈在對國會議員的一場機密簡報中評估，全面清除荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）水雷恐耗時6個月。這份報告暗示汽油與石油價格在期中選舉前，恐持續維持在高檔。（歐新社）

美國五角大廈在對國會議員的一場機密簡報中評估，全面清除荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）水雷恐耗時6個月。這份報告暗示汽油與石油價格在期中選舉前，恐持續維持在高檔。

「華盛頓郵報」報導，五角大廈已告知國會，要完全清除伊朗軍方在荷莫茲海峽部署的水雷，可能需要6個月時間，且任何這類行動都不太可能在美國與伊朗的戰爭結束前進行。這項評估意味著衝突造成的經濟影響可能會持續到今年底或更久。

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3名熟悉討論內容的官員表示，戰爭部一名高階官員昨天在為聯邦眾議院軍事委員會成員舉行的機密簡報中分享了這項估計。其中兩名人士表示，這個時間表讓民主黨和共和黨議員都感到沮喪，這也是最新跡象，顯示即使在達成任何和平協議後，汽油和石油價格仍可能長期維持高檔。

除了經濟層面的影響外，隨著11月美國期中選舉逐漸逼近，這樣的結果也可能在美國國內產生重大的政治影響，特別是對共和黨而言；近期民調顯示，總統川普發動戰爭的決定在大多數美國人中並不受歡迎，且已分裂了他的政治基本盤。

根據美國汽車協會（AAA）數據，今天美國每加侖汽油的平均價格為4.02美元，高於2月份戰爭開始前的2.98美元。

川普在汽油價格何時可能下降的問題上搖擺不定，本月曾表示到期中選舉時價格「可能持平或稍高一些」，之後又宣稱在選舉前價格將會「低得多」；財政部長貝森特（Scott Bessent）則表示，可能要到9月底「我們才能再次看到3美元開頭的油價」。

3名因討論敏感議題而要求匿名的官員表示，國會議員被告知，伊朗可能已在荷莫茲海峽及周邊地區布設了20枚或更多的水雷。

戰爭部高階官員告訴議員，部分水雷是利用GPS技術遠程投放，這使得美軍難以在部署過程中偵測到它們。據信其他水雷則是由伊朗軍隊使用小船所布設。

五角大廈拒絕回應有關軍方評估清除水雷所需時間的問題。發言人帕奈爾（Sean Parnell）發表了一份簡短聲明，承認這項資訊是在對國會議員的機密簡報中所披露，但稱這項資訊「並不準確」。

聲明指出：「華盛頓郵報決定發表這些不實說法，清楚表明他們更關心推進某種目的，而非真相。」

負責監督中東地區行動的美軍中央司令部（U.S. Central Command）拒絕置評。白宮則將問題轉給五角大廈。

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