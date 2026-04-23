自稱「南航空姐」中國大媽機上鬧事 南方航空甩鍋︰非自家員工

一名自稱「南航空姐」的中國大媽，昨（22）日登上亞洲航空班機，不斷在機上大吵大鬧，導致航班延誤。（圖擷取自Threads、YouTube，本報合成）

一名自稱「南航空姐」的中國大媽，昨（22）日登上亞洲航空（AirAsia）班機後，因同行親友未能順利登機、在座位大聲講電話被鄰座投訴，加上空服員並未對她說中文，讓她氣得瘋狂朝空服員不斷咆哮，最終被警方驅逐下機。目前中國大媽鬧事畫在各國社群被瘋傳。南方航空則在今（23）日發聲強調，鬧事者並非自家員工。

據了解，這起機上鬧事風波，發生在亞洲航空編號D7809的航班，該航班原定22日凌晨從中國重慶起飛，預計飛往馬來西亞吉隆坡。不過航班起飛前，一名中國籍中年女子在機艙內大聲講電話，鄰座乘客向她反應希望能小聲一點，不料這名中國大媽當場情緒爆走，與對方爆發嚴重的口語衝突，讓空服員緊急上前調解。

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然而，中國大媽一聽到空服員講英文，突然開始激動跳針怒吼說︰「我是中國人！CHINA！你做為一個機務人員，你講中文你都講不明白，你還是國際航班的航空公司的人員、「我是南方航空的空姐，我告訴你，做服務人員最基礎的是什麼，是做好服務，你們連中文都講不明白，你們還飛國際航班飛什麼呀！」等說詞，甚至命令亞航必須賠償自己損失，直到她被一群航警強硬帶下機才結束鬧劇。

同機乘客將中國大媽鬧事全程拍下後，發佈到各大社群平台，引發國際社會關注與熱烈討論，除了吐槽中國大媽潑婦言行再度向世界展示人人嫌棄的「世界藤壺」本質，以及質疑中國南方航空是否真的有如此道德敗壞、外語能力堪憂的不良空服員，又或者該航空公司空服員全都是這種德性。綜合中媒報導，南方航空回應多家中國媒體詢問，聲稱經公司調查，涉事人員並非南航員工，強調她與南航無任何關聯。

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