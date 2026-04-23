他曬出大馬機場「隱藏小秘密」 台日網友秒懂︰有人會靠杯！

網紅攝影師「科七」與好友日前搭機抵達馬來西亞，特意前往自動查驗通關系統指示看板後，撕開被迫隱藏的台灣國旗打卡留念。（圖擷取自@krpb520 IG，本報合成）

中共政府對台動作頻頻，甚至以「一中原則」等名義脅迫友邦，從各方面極力打壓台灣在國際社會能見度。近期網紅攝影師「科七」出國旅遊，期間特意到馬來西亞機場一處「隱藏地點」打卡，畫面曝光後，意外掀起台日2國網友熱烈討論，更紛紛調侃這個地點是因為「有人會靠杯」，才成為眾人心照不宣的小秘密。

「科七」19日在IG分享，與好友搭機抵達馬來西亞後，在機場海關出入境附近，發現一個有關台灣的小秘密。影片顯示，2人走到機場一個印有多國國旗、引導這些國家旅客去自動查驗通關系統（e-Gate）指示看板，接著其中一人伸手撕開在美國國旗右邊的一小塊凸起處，露出被隱藏的「青天白日滿地紅」台灣國旗。

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「科七」與好友指出，感慨台灣護照雖然很好用，但也要小心「有人會靠杯」。影片曝光後，吸引超過130萬人次瀏覽，一些馬來西亞網友湧入留言區苦笑說，「不好意思了台灣人，因為世界藤壺真的太煩人了，老是騷擾全世界，沒辦法只好貼起」、「我們只是敷衍中國人而已，他們太吵了一直在國際機場鬧，我們政府迫不得已只能先黏住，後面可能等熱度過去就會把膜撕掉吧，應該吧」。

台灣與日本網友也議論，「拿紅色護照的人會靠杯」、「跟台灣滯台支會覆蓋春聯87分像」、「台灣就是給全世界最大的彩蛋」、「我們台灣護照走的是低調奢華路線」、「這個國家土地遼闊，但性格卻非常狹小」、「玻璃心的會靠杯靠母，但就是不敢幹習維尼」、「越是隱藏，越是讓世界見識到習近平的玻璃心」、「上次看到有影片，有中國人自己帶貼紙，把台灣的國旗貼掉，真是垃圾」。

另有台灣旅客分享，這件事給他們的旅程造成了不小困擾，「我第一次去的時候，也是找不到台灣國旗，以為不行，但工作人員默默請我去排電子通道我才發現原來台灣也可以走人臉辨識通道」、「我是受害者...機場不熟悉的工作人員看了半天指引我去人工櫃檯，排了快1個小時，到移民官那邊問我說我幹嘛浪費時間走人工」。

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