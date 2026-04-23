為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    與川普「海空軍全滅」說法有落差 美官員：伊朗仍有相當戰力

    2026/04/23 11:13 即時新聞／綜合報導
    多位了解伊朗軍力相關情報的美國官員透露， 伊朗擁有的軍力可能比美國白宮或五角大廈公開承認的還要更多。圖為伊朗革命衛隊小艇。（歐新社）

    多位了解伊朗軍力相關情報的美國官員透露， 伊朗擁有的軍力可能比美國白宮或五角大廈公開承認的還要更多。圖為伊朗革命衛隊小艇。（歐新社）

    中東局勢目前仍處於緊張狀態，據多位了解伊朗軍力相關情報的美國官員透露，伊朗擁有的軍力可能比美國白宮或五角大廈公開承認的還要更多。

    根據美國《CBS》報導，美國2月下旬對伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury），摧毀大量伊朗飛彈、艦艇及軍事設施，不過有3名官員透露，美伊4月初停火時，伊朗大概有一半的彈道飛彈庫存和發射系統機就完好無損，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）海軍力量約有60%仍然存在，包括大量快艇，這也讓伊朗在目前的海上封鎖狀態時仍有軍備攻擊商船。

    官員們表示，伊朗的空中力量雖然被大幅削弱，但並未「消失」，在美國與以色列發動猛烈空襲，打擊包括倉儲、生產設施在內的數千個目標之後，伊朗空軍仍有超過6成的戰力能正常運作。對比美國總統川普、國防部長赫格塞斯所說的「摧毀伊朗海空軍」說法，和實際上仍有落差。

    另一位不願透露姓名的美國官員表示，美方戰鬥損失評估顯示聯合行動摧毀了伊朗大部分常規海軍力量，但革命衛隊為不對稱戰爭建立海軍力量，擁有許多小型艦艇，目前仍有部分艦艇完好無損，正是這支海軍力量阻礙荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的石油運輸。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播