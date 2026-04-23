與川普「海空軍全滅」說法有落差 美官員：伊朗仍有相當戰力

多位了解伊朗軍力相關情報的美國官員透露， 伊朗擁有的軍力可能比美國白宮或五角大廈公開承認的還要更多。圖為伊朗革命衛隊小艇。（歐新社）

中東局勢目前仍處於緊張狀態，據多位了解伊朗軍力相關情報的美國官員透露，伊朗擁有的軍力可能比美國白宮或五角大廈公開承認的還要更多。

根據美國《CBS》報導，美國2月下旬對伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury），摧毀大量伊朗飛彈、艦艇及軍事設施，不過有3名官員透露，美伊4月初停火時，伊朗大概有一半的彈道飛彈庫存和發射系統機就完好無損，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）海軍力量約有60%仍然存在，包括大量快艇，這也讓伊朗在目前的海上封鎖狀態時仍有軍備攻擊商船。

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官員們表示，伊朗的空中力量雖然被大幅削弱，但並未「消失」，在美國與以色列發動猛烈空襲，打擊包括倉儲、生產設施在內的數千個目標之後，伊朗空軍仍有超過6成的戰力能正常運作。對比美國總統川普、國防部長赫格塞斯所說的「摧毀伊朗海空軍」說法，和實際上仍有落差。

另一位不願透露姓名的美國官員表示，美方戰鬥損失評估顯示聯合行動摧毀了伊朗大部分常規海軍力量，但革命衛隊為不對稱戰爭建立海軍力量，擁有許多小型艦艇，目前仍有部分艦艇完好無損，正是這支海軍力量阻礙荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的石油運輸。

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