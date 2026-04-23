停戰也等不到汽油降價？美軍估荷姆茲掃雷恐拖6個月

一艘貨船22日正駛向波斯灣石油出口命脈「荷姆茲海峽」。美軍機密評估指出，若該區域遭布雷，清理作業恐需耗時半年，即便停戰，全球能源成本也難以立即回落。（美聯社）

就算美伊達成停火協議，油價可能也不會立即回落。根據《華盛頓郵報》揭露，美國國防部在一份機密評估中告知國會，若要完全清除伊朗在荷姆茲海峽布設的水雷，可能需要長達6個月的時間。

這份評估報告由美國國防部高級官員於22日在眾議院軍事委員會的閉門會議中釋出。報導指出，這意味著即便衝突在短期內結束，這條承載全球約20%原油運輸的戰略通道，物理封鎖狀態仍可能延伸至今年年底。目前全美平均汽油價格已升至每加侖4.02美元（約新台幣130元），相較戰前的2.98美元，漲幅明顯擠壓民生支出。

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報導指出，伊朗採用的布雷方式為清理工作帶來高度挑戰。除了透過小船布署，部分水雷更配備了GPS導航技術，使其具備遠端釋放與漂移能力，美軍現有偵測系統難以在第一時間鎖定所有位置。

由於海峽航道狹窄且水雷位置不明，報導提到，在掃雷行動未確認安全前，多數商船與保險商仍可能維持觀望。這也導致油價走勢可能不會隨停火立即回落，而是受制於掃雷作業的物理時程。

油價成美國期中選舉變數

這項為期6個月的評估，在美國國內引發高度政治震動。隨著11月期中選舉臨近，高油價已成為選民關注的焦點。川普政府此前曾多次公開宣稱油價將在選前「大幅下降」，但國防部的專業評估顯然與此期待出現落差。

目前五角大廈對外維持低調。發言人帕尼爾（Sean Parnell）發布聲明稱，相關披露來自機密簡報，並指部分內容「不準確」。然而，美國中央司令部（CENTCOM）數據顯示，伊朗自今年3月起已在海峽布設超過20枚水雷。相關掃雷行動與航運恢復時程，仍取決於現場水雷清除的實質進度。

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