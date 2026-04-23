美海軍部長突下台！外媒曝內鬥與造艦爭議 傳「被離職」

美國海軍部長費蘭突然離職。（美聯社資料照）

美國海軍部長費蘭（John Phelan）22日突遭撤換，美國國防部僅表示其「即刻離職」，未對原因進一步說明，相關人事變動引發關注。根據外媒報導報導，多名知情官員透露，費蘭實際上是被要求下台，並非單純辭職。

《路透》指出，費蘭與國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）及副部長長費恩柏格（Steve Feinberg）之間長期存在分歧，尤其在海軍造艦政策與管理方向上出現衝突。

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據報導，川普政府推動擴充艦隊規模，但部造艦計畫進度落後，有官員認為費蘭未能有效推動改革，導致高層不滿。

根據《海軍時報》（Navy Times）報導，費蘭日前曾公開表示，海軍正研究是否可與盟國合作、甚至在海外建造軍艦，以緩解美國造船業人力不足問題。這項說法被部分人士解讀為偏離「強化本土造艦」的政策方向，進一步加劇與高層的摩擦。

另據《華盛頓郵報》報導，費蘭與五角大廈領導層之間的緊張關係已持續一段時間，涉及人事安排與權限分配等議題。

報導引述官員說法指出，此次人事變動也被部分人士視為對軍方體系內部政策分歧的警示。

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