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    首頁 > 國際

    藍衣軍團重返榮耀？ 川普特使建議FIFA讓義大利取代伊朗參加世足

    2026/04/23 10:25 即時新聞／綜合報導
    川普特使贊寶利表示，他已向川普和國際足總主席因凡蒂諾建議，讓義大利取代伊朗參加世界盃。圖為義大利男子足球國家隊。（法新社）

    川普特使贊寶利表示，他已向川普和國際足總主席因凡蒂諾建議，讓義大利取代伊朗參加世界盃。圖為義大利男子足球國家隊。（法新社）

    義大利連續第三屆無緣世界盃足球賽會內賽，導致義大利足協主席葛拉維納（Federcalcio Gravina）下台，不過近期由於中東局勢動盪，伊朗男足是否能參與本屆在美國、加拿大和墨西哥舉辦的世界盃仍是未知數，美國總統川普特使贊寶利（Paolo Zampolli）便表示，他已向川普和國際足總（FIFA）主席因凡蒂諾（Gianni Infantino）建議，讓義大利取代伊朗參加世界盃。

    綜合外媒報導，贊寶利接受英國《金融時報》訪問時提到：「我確認，我已向川普以及因凡蒂諾建議，由義大利取代伊朗參加世界盃。我是義大利人，能看到義大利國家隊『藍衣軍團』出現在由美國主辦的賽事中，對我來說將是夢想成真。義大利擁有4次奪冠的歷史，也具備被納入參賽的實力與資格。」

    知情人士透露，贊寶利這項計畫，目的是在於修復川普與義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）之間的關係，先前川普因伊朗戰爭問題抨擊教宗良十四世，導致兩人關係惡化。

    針對贊寶利的說法，白宮、國際足總、義大利足球總會（FIGC）以及伊朗足球協會（FFIRI）都尚未回應。至於伊朗是否參賽，伊朗22日發表聲明表示，已經為世界盃賽事做好準備，並且計劃參賽。

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