美官員：研議各項對台軍援方案 籲台通過特別預算

美國戰爭部印太安全事務助理部長約翰．盧今天在國會聽證會表示，戰爭部有多項工具可向台灣提供安全援助，正積極研擬各項方案呈報領導層；他也在書面聲明提及，鼓勵台灣各政黨合作通過國防特別預算，為防務需求提供資金。 （中央社資料照）

美國戰爭部印太安全事務助理部長約翰．盧今天在國會聽證會表示，戰爭部有多項工具可向台灣提供安全援助，正積極研擬各項方案呈報領導層；他也在書面聲明提及，鼓勵台灣各政黨合作通過國防特別預算，為防務需求提供資金。

美國聯邦眾議院軍事委員會今天舉行美軍在印太地區的部署態勢及國家安全挑戰聽證會，約翰．盧（John Noh）、美國印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）等人出席。

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約翰．盧在書面聲明中指出，美國呼籲富有且具備能力的盟友、夥伴透過增加國防支出，共同承擔恢復及維持嚇阻力的責任。這對台灣而言尤其關鍵。

他說，台灣總統賴清德已承諾在2030年前將核心國防支出提升到國內生產毛額（GDP）的5%，這包括一項國防特別預算，以因應台灣許多最關鍵的防務缺口。戰爭部和台灣國防部密切合作制定這項具歷史意義的國防特別預算，並鼓勵台灣各政黨合作，為這些需求提供資金。

約翰．盧指出，台灣仍需做得更多、更快，以確保其擁有足以應對威脅的自我防衛能力。

賴總統去年提出為期8年400億美元（約新台幣1.25兆）的追加國防預算以抗衡中國，但遭到國民黨為首的在野陣營阻撓，推動金額規模縮減的國民黨版提案。

對於眾院軍委會主席、共和黨籍眾議員羅傑斯（Mike Rogers）問及美國對台安全援助議題，約翰．盧在聽證會回應表示，戰爭部擁有多項工具可向台灣提供安全援助，包括對外軍售、「總統撥款權」（PDA）及「台灣安全合作倡議」（Taiwan Security Cooperation Initiative）。

他說，「我們正積極研擬各項方案呈報給領導層」，包括戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）及美國總統川普（Donald Trump），探討向台灣提供安全援助的不同方式，「將持續這樣做」。

另外，民主黨籍眾議員卡巴赫（Salud Carbajal）問及台灣擁有美製F-16戰機的益處及F-16交付延遲等議題。帕帕羅對此表示，整合防空與飛彈防禦至關重要，這涵蓋了所有領域並橫跨所有衝突地帶；他也認為，每筆對外軍售的交付不僅要準時，更要及早，「這很重要」，美國相關部會正致力解決相關問題。

也有議員詢問中國可能使用哪些「非動力」（non-kinetic）手段以取得對台灣的控制，帕帕羅回應指出，這包括統戰、資訊戰，以及法律戰行動，例如設立新的海關實體並由中國海警等執法力量提供支援，「這些都是我們深入規劃過的應變情境」。其他手段還包括奪取小島、接近封鎖或封鎖等。

他說，這些是中國偏好的途徑。

儘管如此，帕帕羅在書面聲明中指出，北京並未排除對台動武的可能性。

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