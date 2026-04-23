川普未對伊朗和平提案設定期限 但敦促德黑蘭「統一口徑」

白宮新聞秘書李威特22日表示，川普尚未對伊朗提交和平提案設定期限，但希望德黑蘭高層能給予「統一回應」。（路透）

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）22日表示，美國總統川普尚未對伊朗提交和平提案設定期限，但敦促德黑蘭高層能給予「統一回應」；她並強調，作為結束戰爭談判的一部分，伊朗必須同意將濃縮鈾移交給美國。

法新社報導，李威特（Karoline Leavitt）對記者說：「總統並未像我22日看到的一些報導所說，為伊朗提交和平提案設下一個明確期限。相關時程最終將由總統決定。」

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同時李威特指出，川普希望看到伊朗高層對和平提案做出「統一回應」。伊朗被指政府內部出現高層分裂，談判對外立場不一致，導致遲未決定與美國談判。

白宮22日還說，川普並不認為伊朗扣押2艘船隻的舉措違反停火協議，因為這些船隻並非美國或以色列所有。

李威特接受福斯新聞（Fox News）訪問時，被問到川普是否認為此舉違反美伊停火協議時說，伊朗並未違反停火協議，「因為這些不是美國船隻，也不是以色列船隻，而是兩艘國際船隻」。

李威特也向福斯新聞強調，作為結束戰爭談判的一部分，伊朗必須同意將濃縮鈾轉移至美國境內。

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