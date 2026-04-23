日本政府如何看待台灣？日議員對外相茂木敏充提3大尖銳提問

日本參議員石平。（資料照）

日本維新會參議員石平22日質詢外務大臣茂木敏充，問了3個尖銳的問題，分別是「日本政府如何看待台灣？」、「日本政府要如何給台灣對等的重視？」以及「日本政府是否要檢討台灣關原訪日政治層級被刻意壓低」。印太戰略智庫執行長矢板明夫說，石平所做的是將過去日本政壇長期迴避的問題搬上國會，對台灣而言這樣的聲音非常珍貴，在日本內部挺台力量正在成長。

矢板明夫22日深夜在臉書分享，「今天的日本國會，出現了一場圍繞台灣的重要攻防。被中國政府制裁的石平，在質詢茂木敏充時，開門見山地直接問了一個核心問題：『日本政府究竟如何看待台灣？』他隨即列舉事實——台灣擁有2300萬人口、民選總統、完整政府體系、軍隊，以及獨立的貨幣與中央銀行，完全具備國家的基本要素。石平要求政府說清楚『台灣是不是一個國家？如果不是，又該如何定義？』這一問，直接觸碰到日本對台政策長期存在的『戰略模糊』。」

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「第二個問題，石平談到台灣的親日情感。他引用民調指出，高達76%的台灣人『最喜歡日本』，也提到東日本大震災時，台灣捐出超過200億日圓的善款。今年一月，他親自訪台參與『吃海鮮挺日本』的千人宴，看到台灣政界與民間共同為日本加油。他追問道『日本政府如何回應這樣真誠而具體的善意？是否給予對等的重視？』」

「第三個問題更加尖銳。石平指出，台灣行政院長卓榮泰近期以『私人身分』訪日，而現任台灣首相（行政院長）的上一次正式訪日，竟要追溯到1972年。日台關係明明高度密切，卻在政治層級上被刻意壓低，他直言這種狀態『並不正常』，要求政府說明是否會檢討。」

矢板明夫說，「面對這三個問題，茂木外相顯得相當為難，只能重申一貫立場：遵守《日中聯合聲明》，與台灣維持非官方但實質關係。對於『台灣是否為國家』沒有正面回應；對於高層互訪，也僅表示將審慎處理，未釋出任何鬆綁訊號。」

「表面上看，日本對台政策沒有改變，但真正的意義不在這裡。石平做的，是把過去長期被迴避的問題，直接搬上國會檯面。他沒有使用模糊語言，而是用事實，一步步揭露政府立場的矛盾。更關鍵的是，他身為執政陣營的一員，卻敢於對政府提出尖銳質疑。這種態度，在當前政壇並不多見。」

最後矢板明夫直言，「對台灣而言，這樣的聲音極為珍貴。因為台灣面對的，不只是外部壓力，更是國際社會的『不說破』。石平今天的質詢，或許不會立刻改變政策，但已經把台灣的定位變成國會正式討論的議題。日本國會這一幕說明，在日本內部，支持台灣、正視台灣的力量，正在成長。台灣的好朋友石平，正站在最前線。謝謝石平參議員！」

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