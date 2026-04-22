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    首頁 > 國際

    消失的最高領袖 變伊朗戰時最佳緩衝

    2026/04/22 23:49 國際新聞中心／綜合報導
    伊朗首都德黑蘭某條街道上，民眾22日騎車經過掛有伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼畫像的海報。（歐新社）

    伊朗首都德黑蘭某條街道上，民眾22日騎車經過掛有伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼畫像的海報。（歐新社）

    美國有線電視新聞網（CNN）22日分析指出，伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼在上任逾6週後，仍未公開露面，在伊朗政權面臨近半世紀以來最嚴峻生存危機之際，最高領袖的「缺席」格外引人注目，卻也產生意料之外的效果：最高領袖的缺席被用來當作政治緩衝，在對美戰爭中維持體制穩定，避免和談派與強硬派產生內訌。

    穆吉塔巴迄今發布的訊息多透過書面聲明、他人代讀，甚至AI生成影像傳達，進一步加深外界對其健康狀況與掌權能力的揣測。

    消息人士指，穆吉塔巴在導致其父身亡的同一波攻擊中受傷，包括腳部骨折與臉部挫傷。外界普遍認為，他當前影響力有限，尚未具備全面掌控決策的能力。「國際危機組織」伊朗計畫主任瓦伊茲指出，穆吉塔巴看似難以進行關鍵決策或主導談判細節，但仍可能在重大方向上提供最終形式上批准。

    號稱有「參與」 減少批評

    瓦伊茲分析，伊朗當局刻意強調穆吉塔巴的「參與」，某種程度上為談判團隊提供「防彈背心」。在缺乏公開表態的情況下，將立場歸因於最高領袖，有助於降低談判人員面對國內強硬派批評的壓力。

    目前，伊朗最突出的對外發聲代表就是國會議長卡利巴夫。他具備革命衛隊背景，同時熟悉軍事與外交運作，被視為關鍵協調者。他與外長阿拉奇共同參與對美談判，試圖展現政權內部的團結。

    然而，這種「團結訊號」並未完全消除外界疑慮。美國總統川普甚至宣稱伊朗已出現「政權更替」，並形容談判對手為「理性的人」。與此同時，伊朗內部強硬派則將戰時存續視為某種「勝利」，對任何讓步保持高度警惕。

    外長宣布開放荷姆茲 遭官媒抨擊

    伊朗決策階層目前面臨雙重壓力，對外，需應對美方軍事與談判壓力；對內，則必須安撫對談判持懷疑甚至敵對態度的勢力。如阿拉奇日前宣布荷姆茲海峽維持開放，以及總統裴澤斯基安對阿拉伯鄰國道歉的言論，均引發親政權媒體批評。

    在此背景下，最高領袖的低能見度反而產生了特殊功能。由於沒有公開表明立場，其名義可被用來背書不同政策選擇，同時避免直接承擔政治責任。這種現象顯示，伊朗可能正進入一種新的權力運作模式：最高領袖不再需要持續公開表態，其「象徵性存在」本身，已足以維持體制運轉。

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