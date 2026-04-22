奧班敗選後匈牙利放行了 烏克蘭喜迎歐盟900億歐元救命錢

匈牙利總理奧班（左）與烏克蘭總統澤倫斯基（右），在這場因輸油管線引發的爭端中互不相讓，也導致基輔急需的資金遭到擱置。（歐新社檔案照）

匈牙利放棄行使否決權後，歐盟22日放行一筆900億歐元（約新台幣3.3兆元）的援助烏克蘭貸款，打破烏克蘭與匈牙利因輸油管線受損引發長達數月的僵局，也結束了匈牙利總理奧班（Viktor Orban）多年來對援助基輔的阻撓。

外交官員說，最終批准應會落在23日；在基輔當局說管線已重啟運作後，布達佩斯正等待俄羅斯石油透過「友誼」（Druzhba）管線運達。這條管線在戰火中遭到破壞，歐盟成員國中最傾向克里姆林宮的匈牙利與斯洛伐克，指控基輔在修復工作上刻意拖延。

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烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）透過社群平台對此事說歡迎，稱此為「正確的訊號」，「俄羅斯必須結束這場戰爭。而唯有在對烏克蘭的支持，以及對俄羅斯的壓力都足夠時，才會產生促成此事的動機。」

Implementation of our agreement with the European Union to unblock a €90 billion support package for Ukraine over two years is now effectively underway, as well as a new sanctions package against Russia over this war. The unblocking is the right signal under the current… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський （@ZelenskyyUa） April 22, 2026

奧班與澤倫斯基在這場因管線引發的激烈爭端中互不相讓，也導致基輔急需的資金遭到擱置。僵局的化解使布魯塞爾能在未來幾個月內，開始撥付這筆貸款。在俄國入侵烏克蘭進入第4年之際，烏克蘭亟需這筆資金來填補預算缺口。

親克里姆林宮的奧班本月在選舉中遭遇慘敗。他先前曾誓言，在烏克蘭修復遭俄羅斯空襲破壞的輸油管線之前，絕不讓步。匈牙利石油及天然氣公司MOL說，已接獲通知，烏克蘭負責「友誼」管線的操作人員，準備好要恢復對匈牙利和斯洛伐克的原油輸送，首批原油最遲23日抵達匈牙利與斯洛伐克。

斯洛伐克經濟部長莎科娃（Denisa Sakova）也在臉書（Facebook）發文說，預期首批交付將於23日凌晨抵達。

澤倫斯基毫不掩飾他反對部分歐盟成員國仍持續購買俄國石油與天然氣，這是莫斯科為入侵行動提供資金的關鍵收入來源。在美國因伊朗戰爭而在很大程度上切斷對基輔的援助，並放寬對俄羅斯石油制裁之際，與匈牙利的爭端延宕了歐盟對烏克蘭的支持。

執政16年後的奧班在選舉中落敗，燃起了資金將被解凍的希望，歐盟也期盼能擺脫他任內頻繁出現的杯葛。但歐盟官員原本以為，可能必須等到親歐盟的繼任者馬格雅（Peter Magyar）5月上任後才能獲得批准。馬格雅在當選後已宣布，不會再阻擋歐盟對基輔提供資金。

歐盟國家也初步同意對俄羅斯展開新一輪制裁，這些制裁因管線爭端而遭到匈牙利與斯洛伐克擱置。這是自2022年俄烏開戰以來，歐盟對莫斯科實施的第20輪經濟懲罰，涵蓋俄羅斯的能源、銀行與貿易部門。

It is essential that the €90 billion European support package for Ukraine be unblocked. There can be no grounds for blocking it anymore. The EU asked Ukraine to repair the Druzhba oil pipeline, which had been destroyed by Russia. We have repaired it. We hope the EU will also… pic.twitter.com/kl5rcpcOfQ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський （@ZelenskyyUa） April 21, 2026

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