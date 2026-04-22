川普透口風「可能」最快24日再和談 伊朗決策多頭馬車成變數

美國總統川普透口風「可能」最快24日美伊再和談。圖為川普21日在白宮出席活動。（歐新社）

美國與伊朗什麼時候展開第二輪和談尚不明朗，《紐約郵報》22日報導，美國總統川普當天回應表示，「有可能」最快24日舉行。分析指出，伊朗內部決策多頭馬車，是美國暫不進入下一階段談判的一個原因。

《紐約郵報》報導，川普和巴基斯坦消息來源都向該報表示，美伊第二輪談判或許最快在24日進行。伊斯蘭馬巴德的消息指出，該國斡旋德黑蘭的努力，有正面發展，重燃「接下來36到72小時」進一步和談的可能性；該報詢問川普此事，川普以簡訊回覆「是有可能」。

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川普22日宣佈延長美伊停火期限，以讓伊朗有時間，討論出「意見一致的」方案。紐約郵報報導，川普宣佈此消息後，居間斡旋的巴基斯坦便持續透過與伊朗外交管道協調，而前述時間即根據最新斡旋成果所做的評估。消息人士說，「儘管雙方拉高言論分貝，但是停火依然維持住，這透露出雙方的積極意向」，「雙方都沒有軍事升高行動」。

一名了解巴國外交事務和國防部內部討論的戰略事務分析家向《郵報》表示，外交繫於德黑蘭整頓好其內部，「此刻任何和談，都將以伊朗提出一致的回應為條件」，美國的立場是，「在德黑蘭提出一致方案，代表其領導階層共識的方案前，美國不再進行後續談判」。

消息人士說，這也是現階段談判實際上暫停的原因，而這個膠著點反映了伊朗執政架構內部更深層的分裂，決策權分散在民選政府、憲法監護委員會（Guardian Council）、最高國家安全委員會以及伊斯蘭革命衛隊，這幾個彼此競爭的核心。

伊朗外交部發言人巴格赫里（Esmail Baghaei）22日承認停火延長，但是他未表明，德黑蘭是否準備參加新一輪談判。《美聯社》引述巴格赫里在伊朗媒體上的談話，他表示，「只要我們認為存在必要且合理條件」，運用外交來達成國家利益，鞏固伊朗挫敗敵人惡意目標的成果，就會採取行動。

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