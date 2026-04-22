為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    川普透口風「可能」最快24日再和談 伊朗決策多頭馬車成變數

    2026/04/22 23:14 編譯管淑平／綜合報導
    美國總統川普透口風「可能」最快24日美伊再和談。圖為川普21日在白宮出席活動。（歐新社）

    美國總統川普透口風「可能」最快24日美伊再和談。圖為川普21日在白宮出席活動。（歐新社）

    美國與伊朗什麼時候展開第二輪和談尚不明朗，《紐約郵報》22日報導，美國總統川普當天回應表示，「有可能」最快24日舉行。分析指出，伊朗內部決策多頭馬車，是美國暫不進入下一階段談判的一個原因。

    《紐約郵報》報導，川普和巴基斯坦消息來源都向該報表示，美伊第二輪談判或許最快在24日進行。伊斯蘭馬巴德的消息指出，該國斡旋德黑蘭的努力，有正面發展，重燃「接下來36到72小時」進一步和談的可能性；該報詢問川普此事，川普以簡訊回覆「是有可能」。

    川普22日宣佈延長美伊停火期限，以讓伊朗有時間，討論出「意見一致的」方案。紐約郵報報導，川普宣佈此消息後，居間斡旋的巴基斯坦便持續透過與伊朗外交管道協調，而前述時間即根據最新斡旋成果所做的評估。消息人士說，「儘管雙方拉高言論分貝，但是停火依然維持住，這透露出雙方的積極意向」，「雙方都沒有軍事升高行動」。

    一名了解巴國外交事務和國防部內部討論的戰略事務分析家向《郵報》表示，外交繫於德黑蘭整頓好其內部，「此刻任何和談，都將以伊朗提出一致的回應為條件」，美國的立場是，「在德黑蘭提出一致方案，代表其領導階層共識的方案前，美國不再進行後續談判」。

    消息人士說，這也是現階段談判實際上暫停的原因，而這個膠著點反映了伊朗執政架構內部更深層的分裂，決策權分散在民選政府、憲法監護委員會（Guardian Council）、最高國家安全委員會以及伊斯蘭革命衛隊，這幾個彼此競爭的核心。

    伊朗外交部發言人巴格赫里（Esmail Baghaei）22日承認停火延長，但是他未表明，德黑蘭是否準備參加新一輪談判。《美聯社》引述巴格赫里在伊朗媒體上的談話，他表示，「只要我們認為存在必要且合理條件」，運用外交來達成國家利益，鞏固伊朗挫敗敵人惡意目標的成果，就會採取行動。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播