菲律賓前總統杜特蒂聲請釋放 國際刑事法院駁回

國際刑事法院上訴法官今天裁定，該法院對前菲律賓總統杜特蒂具管轄權，駁回要求撤銷審理並將其釋放的聲請。（路透檔案照）

國際刑事法院上訴法官今天裁定，該法院對前菲律賓總統杜特蒂具管轄權，駁回要求撤銷審理並將其釋放的聲請。杜特蒂涉嫌在「掃毒戰」中扮演關鍵角色，導致數以千計人遭殺害。

路透報導，受害者家屬熱烈歡迎海牙國際刑事法院（ICC）的裁決。杜特蒂（Rodrigo Duterte）並未出庭，他自去年3月被捕以來，一直遭國際刑事法院拘留。

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菲律賓於2018年正式退出國際刑事法院，因此杜特蒂的辯護團隊主張，該法院對本案不具管轄權。

然而，上訴法官維持下級法院原判，認為案件可繼續審理，同時駁回立即釋放這位81歲前總統的要求。

法官指出，在菲律賓退出國際刑事法院前，法院就已對杜特蒂展開初步審查，這項事實足以讓法院對他被控罪名持續擁有管轄權。

檢方指控杜特蒂於2016年至2022年執政期間，成立、資助並武裝「死亡小隊」，鎖定並殺害涉嫌販毒或吸毒者。

杜特蒂長久以來一直堅稱，他指示警方只有在自衛情況下才能殺人，並始終捍衛這場「掃毒戰」。

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