美伊二輪和談卡關 伊朗開條件：美軍先解除海上封鎖

德黑蘭街頭的政治宣傳壁畫。（法新社）

美國總統川普宣布延長與伊朗的停火後，伊朗22日表示收到訊息，但是未說是否將參加第二輪談判。不過，伊朗駐聯合國大使同日表示，美國解除對伊朗的海上封鎖，下一輪談判就會舉行。

《美聯社》報導，伊朗外交部發言人巴格赫里（Esmail Baghaei）22日在伊朗官方媒體上的談話，承認停火延長，但是他未表明，德黑蘭是否準備參加在伊斯蘭馬巴德舉行的新一輪談判。他說，「外交是為了保障國家利益和安全的工具，只要我們認為存在必要且合理條件，運用這種工具來達成國家利益，鞏固伊朗挫敗敵人惡意目的的成果，我們就會採取行動」。

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21日稍早，德黑蘭以美國提出不合理的要求為由，拒絕派代表參加第二輪談判，並稱從未宣佈已決定參加第二輪和談。專家指出，伊朗對和談不置可否，是施壓川普政府的手段。

《彭博》22日報導，伊朗表示，只要美國維持對進出伊朗港口航運的海上封鎖，伊朗就不會重新開放荷姆茲海峽，或者重啟和談。伊朗國營《伊朗通訊社》（IRNA）引述伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼（Amir-Saeid Iravani）21日在聯合國的談話，指美軍的封鎖違反停火協議，必須先解除封鎖，談判才能恢復，「一旦他們解除封鎖，我想，下一輪談判就將在伊斯蘭馬巴德舉行。」

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