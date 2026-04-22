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    伊朗對荷姆茲三船扣押、開火 革命衛隊喉舌還暗示海纜「脆弱」

    2026/04/22 21:32 編譯管淑平／綜合報導
    22日從波斯灣航向荷姆茲海峽的貨輪。（美聯社）

    22日從波斯灣航向荷姆茲海峽的貨輪。（美聯社）

    美國與伊朗進行第二輪談判的計畫前景不明之際，伊朗伊斯蘭革命衛隊22日扣押兩艘試圖通過荷姆茲海峽的貨輪，並對另一艘貨輪開火，導致船身嚴重受損。同時，與革命衛隊關係密切的伊朗媒體，再度提到荷姆茲海峽海底纜線的脆弱性，「若受損」將導致波斯灣國家大斷線（通訊中斷）。

    《法新社》報導，革命衛隊22日表示，當天上午扣押了兩艘違規試圖通過荷姆茲海峽的貨船，這兩艘船「已被革命衛隊海軍扣押並引導駛往伊朗海岸」。革命衛隊表示，遭扣押的貨輪為巴拿馬旗「法蘭西斯卡號」（MSC Francesca），以及賴比瑞亞旗「伊帕密農達號」（Epaminondas）。船舶追蹤網站Marine Traffic資料顯示，兩船最後所知位置都在阿曼東北部外海、靠近伊朗岸一側的荷姆茲海峽海域。

    英國海軍旗下海事貿易行動辦公室（UKMTO）證實，當天有3艘商船通報在該海域的事態，除了兩艘遭扣押的船隻，另有一艘貨櫃輪遭革命衛隊砲艇開火，船橋「嚴重受損」，但未傳出人員傷亡；英國海事安全公司「領先科技」（Vanguard Tech）指出，遭開火貨輪為巴拿馬旗「佑佛利亞號」（Euphoria）。與革命衛隊關係密切的半官方媒體「塔斯尼姆通訊社」（Tasnim News Agency）表示，該船無視伊朗部隊的警告。

    《美聯社》報導，塔斯尼姆通訊社22日也暗示荷姆茲海峽海底纜線的脆弱，指波斯灣的阿拉伯國家依然有在荷姆茲海峽海底纜線遭切斷的弱點，「多條主要纜線同時受損，不論是意外或者刻意所為，都可能引發整個波斯灣大斷線」。

    荷姆茲海峽有多條海底纜線穿過。美國市場研究公司Telegeography日前曾指出，荷姆茲海峽和紅海的海纜網路佔全球流量18%，為全球重要的金融貿易數位基礎設施。伊朗支持的葉門武裝組織「青年運動」（Houthi）過去也曾威脅攻擊海底纜線。

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