減少對中國供應鏈依賴 南韓、越南簽12項能源基建合作

越南國家主席​​蘇林（右）和南韓總統李在明（左）在河內國家主席府出席協議交換儀式。（法新社）

南韓總統李在明今天傍晚於河內與越共總書記蘇林舉行雙邊峰會，加強經濟聯繫和供應鏈協調。報導稱，雙方簽署了12份關於能源、基礎設施、技術等領域的合作備忘錄，是彼此供應鏈多元化的關鍵夥伴。

22日下午，昇龍皇城鳴放21響禮炮，歡迎南韓貴賓。越南國家主席、越共中央總書記蘇林（Tô Lâm）邀請南韓總統李在明共同檢閱越南人民軍儀隊，儀式相當隆重。

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繼拜訪印度後，李在明21日抵達越南首都河內，展開為期4天的國是訪問。他今日與蘇林舉行雙邊峰會，聚焦深化南韓、越南的經濟和戰略合作。

雙方在聯合記者會上表示：「兩國領導人一致認為，鑑於近期中東局勢動盪導致供應鏈不穩定，雙邊合作顯得尤為重要。為此，兩國同意密切合作，加強能源安全，穩定全球供應鏈。」

李在明表示，兩國同意加強在能源和基礎設施領域的合作，預計明天還將簽署南韓向胡志明市出口地鐵系統的協議。他指出，希望這份將簽署的合約能為雙方在越南城市發展與機場建設等大型基礎建設項目方面擴大合作鋪平道路。

此外，雙方在會談中也討論了區域安全問題。李在明重申南韓政府為促進朝鮮半島和平所做的努力。蘇林則對南韓致力於恢復與朝鮮對話的承諾表示支持，並承諾協助推進朝鮮半島的和平與穩定。

據南韓媒體報道，兩國簽署了12份合作備忘錄，涵蓋核電、電力和基礎設施等領域。

越通社則指出，越南已成為南韓企業的重要生產中心，是「首爾減少對中國供應鏈依賴策略的關鍵夥伴」。南韓也希望在越南的數位與綠色轉型中扮演最可靠的夥伴。

這是兩國領導人近8個月來的第二次會晤。去年8月，蘇林訪問首爾，成為李在明當選總統後接待的首位外國領導人。李在明不到一年內回訪，南韓媒體分析，這說明兩國戰略合作關係深化。

李在明是蘇林本月初出任越南兩大最高職務以來，首位訪問越南的外國元首。南韓總統府表示，兩位領導人將討論如何在當前中東衝突帶來的全球不確定性背景下，加強能源安全和穩定關鍵礦產供應鏈。

南韓是越南最大的投資國，且兩國互為前三大貿易夥伴。越南媒體稱南韓為越南的「領導夥伴」。

路透社指出，光是三星一家工廠的產值就占越南出口總額的十分之一以上。然而，根據越南政府數據，受貿易不確定性和對越南監管政策的擔憂影響，南韓去年對越南的投資承諾較2024年下降了約25%。

陪同李在明訪問河內的代表團由近200家公司組成，包括三星電子、SK集團、現代集團和LG集團的高階主管。

南韓機構和企業代表昨天與越南建設部會面時，提出對於在交通基礎建設、城市發展與治理、核電廠等領域的合作興趣，並將合作擴展到其他基礎設施領域，如公路、海港和機場，以及住房開發和智慧城市建設。越南對韓方合作提議表示完全支持。

2025年，雙邊貿易額達到創紀錄的946億美元，兩國均躋身彼此前三名貿易夥伴。雙方已設定目標，2030年達到1500億美元的貿易額。

地緣政治方面，亞洲時報昨天分析指出，「東南亞是打破朝鮮半島僵局的關鍵」，越南、印尼和寮國可以利用與平壤的歷史聯繫，為停滯不前的韓朝關係發揮大國難以企及的調解作用。

尤其是去年10月對平壤進行了具有里程碑意義訪問的蘇林，憑藉靈活、平衡的「竹子外交」，可能在在長期的外交僵局中開啟了新外交窗口，成為朝韓雙方對話的調解人。

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