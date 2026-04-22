中東戰火荷莫茲海峽遭封鎖 巴拿馬運河「插隊費」飆

懸掛東京國旗的「One Contribution」號貨櫃船駛入巴拿馬城巴拿馬運河。據巴拿馬運河管理局稱，由於中東戰亂，運河通行量增加。（法新社）

中東戰火推升經由巴拿馬運河運送重要貨物的需求。官方報告顯示，一艘運載液化天然氣的船隻為避免最長5天的等待時間，出價高達400萬美元「插隊」通行。

法新社報導，自從美國與以色列2月28日聯手攻擊伊朗，導致荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）這條全球1/5石油與天然氣運輸仰賴的關鍵水道遭封鎖後，巴拿馬運河這類「插隊費」的情況激增。

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根據巴拿馬運河管理局（Panama Canal Authority）報告，為滿足燃料需求，亞洲的煉油廠正選擇從美國購買石油或天然氣，然後經由巴拿馬運河運送，而不向仰賴荷莫茲海峽出口的波斯灣國家採購。

巴拿馬運河管理局今天在給法新社的聲明中表示，1月航經運河船隻平均每日34艘，3月達到37艘，有些日子甚至超過40艘，顯示船隻通行數量「維持強勁」。

船隻通過巴拿馬運河必須提前預約通行時段，沒有預約的船隻平均要等待5天才能通行。然而，運河當局設有競標機制，允許船舶出價競標最後一刻通行的「插隊費」。

巴拿馬運河管理局指出，最近一次競標中有一艘液化天然氣（LNG）船舶出價400萬美元，最近幾週還有2艘油輪的競標價超過300萬美元。

去年10月到今年2月的平均競標價約為13萬美元，3月和4月則上漲至38萬5000美元。

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