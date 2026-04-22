新加坡涉毒遭處決人數過高 聯合國出言警示

聯合國人權事務高級專員圖克。（歐新社）

聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）22日出言警示新加坡處決的毒品相關死囚的人數過高，並稱被以毒品相關犯行處死違反人性尊嚴。

圖克說，亞洲各國已普遍廢死，而新加坡則是少數仍對不涉及故意殺人的毒品相關犯罪判處死刑的國家之一。在新加坡，販運超過一定數量的毒品，像是500公克大麻或15公克海洛因，判處唯一死刑。

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圖克在聲明中籲請星國政府與其他所有仍執行死刑的國家「暫停執行死刑，作為徹底廢除此等不人道做法的關鍵一步」。

聯合國人權事務高級專員公署說，據報新加坡在2023年與2024年執行的25件死刑中，有24件涉及毒品犯罪；去年被處決的17名死囚中，有15人是被以毒品相關罪刑遭定罪；至於今年迄今已有8人因毒品相關罪行被處死，包括攜帶約1公斤大麻入境新加坡、上週遭處決的奧瑪（Omar bin Yacob Bamadhaj）。

歐盟、英國、瑞士與挪威曾呼籲新加坡暫停處決奧瑪，以及將其刑罰改為非死刑。圖克說，無論從哪個層面來看，剝奪奧瑪的生命都是殘忍且不人道的，「死刑從根本上有違人性尊嚴與生命權。」

圖克還說，不涉及人命的毒品相關犯罪，未達國際人權法規定的「最嚴重的犯罪」標準；該標準將死刑限制在涉及故意殺人的極其嚴重罪行，還要求嚴格遵守正當程序與保障公平審判。

新加坡官員堅稱，死刑讓新加坡成為全球最安全的城市之一。2023年的一項官方調查顯示，民眾強烈支持對重罪罪犯判處死刑。

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