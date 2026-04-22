美軍印太司令：美國必須贏得伊朗戰爭 才能嚇阻中共侵略台灣

美軍印太司令部司令帕帕羅。（路透）

美軍印太司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）週二（21日）在美國參議院軍事委員會上證實，美軍印太部隊已直接參與針對伊朗的軍事行動。他強調，美國在對伊朗戰爭中取得勝利，對於嚇阻中國軍事侵略台灣至關重要，唯有展現出應對侵略的實力與意志，才能消除北京對美軍能力的懷疑！

根據《華盛頓時報》報導，帕帕羅上將21日在參議院軍事委員會討論如何打贏對伊朗戰爭的聽證會上說，印太司令部的部隊已經直接參與部分對伊朗的軍事行動，包括攻擊伊朗海軍艦艇和攔截伊朗船隻。

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帕帕羅直言，美國如果能在對伊朗的戰爭中獲得勝利，將有助於嚇阻中國對台灣發動軍事侵略，「我們希望中國可以看到，美國在面對侵略行動的時候，絕對有能力有決心採取反制行動。這樣的態度與行動，就是維持嚇阻的關鍵，而維持嚇阻正是我們最重要的責任。」

帕帕羅指出，中國解放軍正密切觀察美國和以色列對伊朗的軍事行動，並且從美軍先進的軍事決策能力中吸取經驗。他警告，中國在過去2年內積極擴張常規與核武力量，自2024年起已交付包括核潛艦、航母及多種戰艦在內的大規模艦隊。他認為，北京的軍備發展旨在推動由中國主導的「新秩序」，美方必須加速開發並部署能威懾中國的武器，國防承包商也需以最快速度補足因中東戰爭消耗的武器庫存。

帕帕羅還說，台灣仍是美中之間的敏感熱點，中國拒絕放棄用武力併吞台灣，並持續在台灣周邊進行具威脅與挑釁意味的軍事行動，但美軍正在從俄烏戰爭使用低成本無人機的經驗中學習，並將這些經驗應用在嚇阻中國攻擊台灣的戰略上，大幅提高中國侵台所付出的代價，「充分利用這些經驗，是當務之急！」

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