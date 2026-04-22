今日荷姆茲海峽「明日麻六甲」 星外長示警若美中印太開戰衝擊

新加坡外交部長維文。（歐新社檔案照）

伊朗封鎖油氣運輸要道荷姆茲海峽，導致全球能源市場動盪。新加坡外交部長維文（Vivian Balakrishnan）22日警告，若未來美國和中國在太平洋爆發衝突，當前荷姆茲海峽的情況將是「預演」屆時會產生的衝擊。他也說，新加坡不會在美國和中國之間「選邊站」。

維文22日在美國財經媒體CNBC於新加坡舉行的直播接受訪問，提出上述看法。他說，中東衝突已顯示「咽喉點的重要性」；新加坡也位處全球貿易動脈麻六甲海峽關鍵控制要道。荷姆茲海峽最窄處約21海里，而麻六甲海峽最窄處僅約2海里。

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被問到，伊朗試圖對通過荷姆茲海峽的船隻收費，是否會引起其他國家仿效，也在麻六甲海峽採取類似作法？維文認為有此風險，但他說，維持麻六甲海峽暢通且不收費，對新加坡、馬來西亞和印尼等沿岸國家具有戰略利益。

他說，「至於美國和中國，我們已經明確告知，我們以聯合國海洋法公約（UNCLOS）為基礎行事」；他說，應保障所有人的通行權，「我們將不參與任何試圖封鎖或攔截，或者在我們鄰海徵收費用的企圖」。

維文談到美中關係時說，新加坡與美、中兩國都維持關係，將「拒絕」選邊站，但是若有必要，也敢於對美、中說不。他說：「我們處理事務是以我們評估符合新加坡長期國家利益為基礎，若有必要對華府或北京、或者其他任何一方說不，我們不會畏縮」；新加坡將依其長期國家利益行事，「我們會發揮作用，但不會被利用」。

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