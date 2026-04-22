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    首頁 > 國際

    母熊帶小熊更危險！親子熊冬眠提早醒 日本新趨熊神器下月發售

    2026/04/22 21:52 即時新聞／綜合報導
    專家提醒，比起形單影隻的熊，遇到母熊帶著小熊更要提高警覺。（路透社檔案照）

    專家提醒，比起形單影隻的熊，遇到母熊帶著小熊更要提高警覺。（路透社檔案照）

    日本各地熊隻出沒頻繁，專家示警，接下來出現的「母子熊」群體，危險程度遠高於形單影隻的熊。

    朝日電視台》報導，根據秋田縣羽後町監視器畫面顯示，在距離民宅僅約300公尺處，發現了疑似母子熊的蹤影，甚至一度出現4頭熊同時移動的景象。岩手大學農學部副教授山內貴義指出，通常親子熊冬眠醒來的時間最晚，但今年出現時間明顯偏早。

    山內貴義提醒，帶幼熊的母熊防衛本能強烈，警覺心極高，處於極度敏感的狀態，危險性遠高於單獨行動的熊。過去影像曾記錄到母熊為了保護幼熊，威嚇靠近牠們的公熊，這顯示，母熊為了護崽，傾向避開強勢個體，反而可能頻繁出沒在較接近人煙的區域。

    日本黃金週假期即將到來，防範熊隻的需求也隨之增加。愛媛縣一家公司開發了一款新型「驅熊發射器」，射程約15公尺；使用的彈藥原料相當特殊，混合了海中廢棄物「海星」粉碎發酵後的強烈惡臭液體，以及辣椒素（Capsaicin）成分。經動物園測試，光是氣味就足以讓熊逃離，產品預計下月上市，已接獲熊出沒頻繁地區的許多洽詢。

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