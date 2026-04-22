飛機天空畫「大老二」！4空軍見習生被抓到是兇手 下場慘了

芬蘭空軍見習生訓練時展開即興「空中創作」，用複雜的轉向與路徑，精確地勾勒出生殖器的形狀。（取自「Flightradar24」）

芬蘭空軍近日傳出一起令人哭笑不得的紀律事件。一群正在接受訓練的芬蘭空軍學員，在執行飛行任務時疑似「興致大發」，竟然偏離預定航道，用飛機軌跡在天空中畫出兩具巨大的男性生殖器。由於過程全被航班追蹤網站即時錄下，這群學員也隨即遭到軍方處分。

《紐約郵報》引述芬蘭媒體《Iltalehti》報導，這起事件發生在當地時間本月13日上午。4名隸屬於空軍預備役軍官訓練團（ROTC）的學員，在于韋斯屈萊（Jyväskylä）上空進行訓練時展開即興「空中創作」，用複雜的轉向與路徑，精確地勾勒出生殖器的形狀。

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由於現在飛航追蹤技術發達，這群學員的「心血結晶」並未隨風而逝，而是被知名的航班追蹤網站「Flightradar24」全程記錄。網友隨即將截圖上傳至社群媒體，引發瘋傳。

對此，芬蘭空軍已證實，這些飛行確實是由預備役官校生所為，並對此表達強烈譴責。芬蘭空軍官員向媒體表示，軍方要求士兵必須遵守嚴格的禮儀與行為準則，任何偏差行為都將面臨適當的懲處。目前相關學員已接受紀律處分，軍方也已啟動正式調查。

事實上，芬蘭飛行員並非首批在空中「畫大鳥」的空軍。報導指出，美國海軍2017年時曾有機組人員利用飛機雲在華盛頓州上空畫出巨大陽具，當時飛行員還自豪表示「這很酷」。2022年美國空軍在賽普勒斯海域也出現過類似事件，但軍方堅稱是「意外」；2023年，馬爾他軍方也曾出現直升機飛出「神祕形狀」軌跡。

儘管芬蘭空軍強調，學員的行為並未影響常規民航航線的安全，但在強調專業與形象的軍隊中，這場「空中藝術展」顯然讓軍方顏面無光。

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