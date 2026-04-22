大批伊朗人靠短期旅遊簽滯留土耳其 戰爭若打下去將被迫回國

2026年4月14日，麵包師傅在土耳其伊斯坦堡的1家伊朗麵包店外懸掛麵包。（美聯社）

伊朗婦女莎德莉．哈格申納斯（Sadri Haghshenas）人在土耳其大城伊斯坦堡賣薄酥餅，但腦子裡想的全是遠在德黑蘭的女兒─由於因故未能及時幫女兒延長合法居留土耳其的簽證；這家人儘管擔心美國與伊朗的停火協議撐不了太久，還是不得不讓愛女回到伊朗。

多年來，成千上萬靠不斷延長短期旅遊簽證滯留鄰國土耳其的伊朗人，在此打零工與過著相對穩定的生活。然此僑居身分並不穩定，其風險還因伊朗戰爭爆發而加劇。在糕餅店打工的莎德莉說，她擔心到天天哭，她在伊朗過不下去，在土耳其也過不下去，「我該怎麼辦？」

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5年前，莎德莉與老公帶著當時10幾歲幾個女兒持旅遊簽證來到土耳其，此後憑藉每隔一段時間更新旅遊簽證滯留至今；這家人此前因男主人失業沒錢請律師，以至未能趕在截止日前為20歲、還在念高中的女兒艾莎兒（Asal）更新簽證。

艾莎兒本月初在邊防關卡遭到拘留，在移民中心待了1夜後，被母親莎德莉託朋友帶回德黑蘭，以避免艾莎兒遭土耳其遣返，進而導致艾莎兒日後難以重返土耳其。伊朗已持續斷網數月，莎德莉自艾莎兒被迫返回德黑蘭後，再也沒能與女兒取得聯繫。

大多數伊朗人選擇在國內尋求安全庇護，鄰國土耳其並未出現來自伊朗的難民潮；許多陸路跨境進入土耳其的伊朗人，是取道土耳其到他們擁有公民身分或居留權的第3國。

有些伊朗人會利用短期免簽到土耳其來避戰，但若是想合法長期滯留土耳其，其實沒有太多選擇。伊斯坦堡律師協會（Istanbul Bar Association）的難民與移民權利中心的阿爾拜拉克（Sedat Albayrak）說，伊朗人在土耳其取得國際保護身分並不容易，而且該制度鼓勵伊朗人申請短期居留許可。

阿爾拜拉克說，有些伊朗人在土耳其住了10多年，但若戰爭繼續打下去，不少人怕是不得不返回伊朗。

伊朗人拉希姆（Nadr Rahim）11年前為了子女教育來到土耳其，如今卻可能因為戰爭被迫返國。由於難以在土耳其合法工作或創業，拉希姆的收入來自他在伊朗開的機車店，但這生意自戰爭爆發以來就幾乎做不下去，遑論國際制裁與伊朗斷網讓跨國轉帳難上加難。

拉希姆的錢只夠他們1家人在土耳其再待幾個月，但他的孩子都在土耳其長大，看不懂也不會說波斯語，難以適應回到伊朗的生活。但拉希姆說，要是戰爭繼續打下去，「我們別無選擇，只能回去。」

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