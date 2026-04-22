聯合國「糧食及農業組織」：極端高溫危及全球食物系統

聯合國機構發布的新報告指出，極端高溫正危及糧食系統。圖為2024年6月21日拍攝的義大利羅馬街景，1具戶外溫度計顯示當時氣溫高達41℃。（法新社檔案照）

根據聯合國「糧食及農業組織」（FAO）與聯合國「世界氣象組織」（WMO）發布的1份新報告，極端高溫正將全球農業糧食系統推向崩潰邊緣，威脅超過10億人的生計與健康。

報告中指出，熱浪正變得更頻繁、更激烈與更持久，有損農作物、牲畜、漁業與林業。

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FAO的氣候變遷辦公室主任札赫迪（Kaveh Zahedi）說，極端高溫正在改寫農民、漁民與林務業者能種植什麼以及何時栽種的腳本，以及在某些情況下甚至決定農漁林工作者能否繼續工作。札赫迪說：「這份報告的核心在於告訴世人，我們面臨一個非常不確定的未來。」

近來氣候數據顯示，全球暖化正在加速中，包括2025年躋身歷來最熱3年之林，極端天氣將更為頻繁與嚴重；有如「風險乘數」的極端高溫會加劇乾旱、野火與蟲害，一旦突破臨界溫度門檻，作物產量將大幅降低。

報告中指出，高溫正在縮小動植物與人類得以生存的安全範圍，一旦氣溫超過約30℃，大多數主要作物就會減產。札赫迪以經歷6年乾旱後又遭創紀錄熱浪的北非國家摩洛哥為例說，高溫導致穀物產量下降超過40%，橄欖與柑橘的收成也幾乎全毀。「基本上，這些作物顆粒無收。」

海洋熱浪也日益頻繁，導致水中含氧量下降，威脅魚群。該報告說，全球91%海洋在2024年至少經歷一次海洋熱浪。

糧農風險隨全球暖化加速而激增。該報告指出，相較於升溫1.5℃，升溫2℃的極端高溫的激烈程度翻倍，升溫3℃時則為4倍。札赫迪說，全球均溫每上升1℃，全球4大主要農作物玉米、稻米、大豆與小麥的產量，就減少約6%。

FAO與WMO表示，零碎式的回應方式「並不夠」，並呼籲要有更妥善的風險管理與早期預警氣象系統，以協助農漁民採取預防措施。札赫迪說，若能將數據送到農民手中，農民就能調整播種時間、調整該種植哪種作物，以及調整何時採收。

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