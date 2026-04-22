「友誼」輸油管修復 烏克蘭將重啟俄油供應

烏克蘭官員稱，確認「友誼」輸油管已完成修復，將在22日恢復向匈牙利和斯洛伐克輸送俄羅斯石油。（路透）

烏克蘭1位官員告訴《法新社》，烏克蘭將在今（22）日「幾小時內」恢復向匈牙利和斯洛伐克輸送俄羅斯石油。

根據《法新社》報導，因俄羅斯襲擊而受損的「友誼」輸油管（Druzhba pipeline）已完成修復。烏克蘭官員表示，在烏克蘭確認該輸油管修復完成後，匈牙利能源巨頭MOL公司請求透過該管道向匈牙利和斯洛伐克輸送約10萬噸石油。

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「友誼」輸油管預計將於格林威治標準時間22日上午11時左右恢復輸送。但烏克蘭官員稱「我認為他們會提前開始，幾個小時之內就會啟動。」

輸往匈牙利、斯洛伐克

匈牙利和斯洛伐克透過「友誼」輸油管獲得石油，因此該管道相關問題，是兩國與烏克蘭及歐盟之間僵局的焦點。

烏克蘭希望恢復供油能夠掃清從歐盟獲得數百億歐元援助的最後一個障礙。此前匈牙利即將卸任的總理奧班（Viktor Orban）一直阻撓歐盟對烏克蘭援助。

奧班曾扣留烏克蘭急需的9000萬歐元（約台幣33億元）貸款，以此作為對烏克蘭施壓，迫使其恢復石油和天然氣供應的籌碼。他還責烏克蘭拖延維修工作。

奧班12日在匈牙利國會選舉中敗給政壇新秀馬格雅（Peter Magyar），長達16年執政畫下句點。此事被視為鋪平烏克蘭獲取資金的道路。

在烏克蘭宣布維修工作完成後，歐盟外交和安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）22日在盧森堡對記者表示，她希望貸款協議能盡快達成。

卡拉斯說「我們預計24小時內會達成協議。所以我不想說得太早，以免帶來厄運。我希望一切順利……希望所有障礙都能被清除。」

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