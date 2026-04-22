提前開香檳翻車！馬拉松領先者終點前嗨舉雙手歡呼 下秒冠軍飛了

傑克森（前）從遠方疾駛而來，竟然在終點前一刻搶先已經在慶祝的梅洛，壓線奪冠。（圖擷自Delaware Marathon Running Festival臉書）

美國德拉瓦馬拉松（Delaware Marathon）比賽上演驚奇一幕，1名領先大半場的跑者在即將抵達終點時放慢腳步，開始高雙臂歡呼，不料遠處另1名跑者疾駛而來，最後以2秒之差完成驚天大逆轉，讓全場觀眾驚呼不已。

綜合媒體報導，當地時間19日美國德拉瓦州舉辦馬拉松比賽，遙遙領先的跑者梅洛（Carson Mello）即將抵達，終點前的布條也拉起，覺得勝券在握的梅洛開始高舉雙臂歡呼享受群眾的歡呼。

請繼續往下閱讀...

不料後方另一名跑者傑克森（Joshua Jackson）從遠方疾駛而來，持續逼近梅洛，竟然在終點前一刻搶先壓線，以2秒之差完成驚天大逆轉，連拉起布條的工作人員不敢置信，這段影片也在網路上瘋傳。

這幕彷彿，杭州亞運滑輪溜冰男子3000公尺接力南韓隊選手在衝線時以為肯定奪冠提前高舉雙手慶祝，而遭到我國好手黃玉霖以0.01秒之差逆轉奪金一幕重演；有網友表示這根本是現代龜兔賽跑，更有許多人表示這一幕正是運動員為何被教導不要過早慶祝的經典案例。

Delaware marathon was epic pic.twitter.com/Wx35cTyd0B — DOLLAONE （@DollaoneNewNew） April 21, 2026

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法