中國涉飛彈供應鏈？美軍攔伊朗貨船 美參議員：運送化學品被抓包

中國涉飛彈供應鏈？美軍攔伊朗貨船 美參議員：運送化學品被抓包2026/04/22 14:20 編譯陳成良／綜合報導
遭美軍砲擊後，「圖斯卡號」在海上癱瘓，美軍小艇接近準備登船檢查。（路透）
美軍在阿曼灣攔截一艘與伊朗相關的貨船後，引發飛彈供應鏈疑雲。美國共和黨聯邦參議員史考特（Rick Scott）指稱，中國可能提供可用於製造彈道飛彈的「雙重用途化學品」，並形容此舉是「當場被抓包」。
根據《福斯新聞》（Fox News）報導，貨船「圖斯卡號」（MV Touska）19日被美軍攔下。資料顯示，該船在事發前6週內曾兩度停靠中國廣東珠海港，引發外界對貨物來源的關注。
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史考特進一步表示，中國向伊朗提供可用於製造彈道飛彈的化學物資，形同在區域衝突中扮演支援角色，並直言這次攔截行動正是相關行為「被抓包」（caught red-handed）的證據之一，強調中國已構成對美國國家安全的「迫切威脅」。
關鍵在「雙重用途」 受國際機制管制
所謂「雙重用途」物資，是指同時可用於民用與軍事用途的材料。依據「飛彈技術管制機制」（Missile Technology Control Regime，MTCR），部分化學品可能被用於飛彈燃料或推進系統，因此被列為敏感項目。
《路透》先前報導指出，伊朗長期透過多層供應網絡取得相關材料，以維持其彈道飛彈能力。
《美聯社》報導，美軍近期持續在中東海域查扣疑似運送軍用相關物資的船隻。負責該區行動的美國中央司令部（CENTCOM）也多次執行類似任務，試圖切斷伊朗相關補給來源。
海上運輸已成為觀察飛彈與軍事物資流動的重要環節。美國智庫「外交關係協會」（Council on Foreign Relations）指出，中國與伊朗近年維持能源與經貿合作，但通常避免直接涉入軍事衝突。
COMMUNIST CHINA got caught red-handed, headed to Iran to provide them with dual-use chemicals used to create BALLISTIC MISSILES while our great military is fighting in the Gulf.— Rick Scott （@SenRickScott） April 21, 2026
This is EXACTLY why they are our enemy, and an imminent threat to our national security. https://t.co/w7RmvXOcYy