中國涉飛彈供應鏈？美軍攔伊朗貨船 美參議員：運送化學品被抓包

遭美軍砲擊後，「圖斯卡號」在海上癱瘓，美軍小艇接近準備登船檢查。（路透）

美軍在阿曼灣攔截一艘與伊朗相關的貨船後，引發飛彈供應鏈疑雲。美國共和黨聯邦參議員史考特（Rick Scott）指稱，中國可能提供可用於製造彈道飛彈的「雙重用途化學品」，並形容此舉是「當場被抓包」。

根據《福斯新聞》（Fox News）報導，貨船「圖斯卡號」（MV Touska）19日被美軍攔下。資料顯示，該船在事發前6週內曾兩度停靠中國廣東珠海港，引發外界對貨物來源的關注。

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史考特進一步表示，中國向伊朗提供可用於製造彈道飛彈的化學物資，形同在區域衝突中扮演支援角色，並直言這次攔截行動正是相關行為「被抓包」（caught red-handed）的證據之一，強調中國已構成對美國國家安全的「迫切威脅」。

關鍵在「雙重用途」 受國際機制管制

所謂「雙重用途」物資，是指同時可用於民用與軍事用途的材料。依據「飛彈技術管制機制」（Missile Technology Control Regime，MTCR），部分化學品可能被用於飛彈燃料或推進系統，因此被列為敏感項目。

《路透》先前報導指出，伊朗長期透過多層供應網絡取得相關材料，以維持其彈道飛彈能力。

《美聯社》報導，美軍近期持續在中東海域查扣疑似運送軍用相關物資的船隻。負責該區行動的美國中央司令部（CENTCOM）也多次執行類似任務，試圖切斷伊朗相關補給來源。

海上運輸已成為觀察飛彈與軍事物資流動的重要環節。美國智庫「外交關係協會」（Council on Foreign Relations）指出，中國與伊朗近年維持能源與經貿合作，但通常避免直接涉入軍事衝突。

COMMUNIST CHINA got caught red-handed, headed to Iran to provide them with dual-use chemicals used to create BALLISTIC MISSILES while our great military is fighting in the Gulf.



This is EXACTLY why they are our enemy, and an imminent threat to our national security. https://t.co/w7RmvXOcYy — Rick Scott （@SenRickScott） April 21, 2026

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