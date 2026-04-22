教宗訪問威權國家赤道幾內亞 呼籲致力法治與正義

主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）非洲行最後一站訪問威權國家赤道幾內亞，呼籲應致力法治與正義，明天將造訪巴塔監獄。（美聯社）

天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）抵達赤道幾內亞，明天將造訪一座以惡劣環境聞名的監獄，這是他非洲訪問行程的倒數第二天，他在此行中多次就全球議題表達強烈看法。

法新社報導，教宗今天抵達這個石油資源豐富但貧富差距嚴重的國家，此前他已訪問了阿爾及利亞、喀麥隆與安哥拉。

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明將造訪巴塔監獄 與囚犯會面

他明天將在巴塔（Bata）監獄與囚犯會面。這所監獄長期受到人權專家批評，指其嚴重擁擠、衛生條件不佳，且存在虐待囚犯情況。

他也將在赤道幾內亞最大城市與經濟中心巴塔的體育場與年輕人會面，並向2021年的致命事故罹難者致意。當時一場火災引發軍火庫連環爆炸，造成100多人死亡、約600人受傷。

除了造訪巴塔外，教宗還將前往蒙戈莫（Mongomo）主持彌撒並訪問一所學校。

教宗今天訪問時呼籲赤道幾內亞應「致力於法治與正義」，這在這個經常被指控侵犯人權的威權國家中格外引人關注。

相較於前幾站，他的語氣較為克制。在先前的訪問中，教宗痛批掠奪世界的「暴君」，譴責富人與強權的「剝削」，並因呼籲終結中東戰爭而與美國總統川普言詞交鋒。

70歲的教宗在赤道幾內亞必須拿捏分寸，一方面扶持信徒，一方面又不能支持自1979年掌權、現年83歲且是全球在位最久、非君主國家元首的恩格瑪（Teodoro Obiang Nguema Mbasogo）政權。

這個擁有約200萬人口的沿海中非國家，約八成為天主教徒，這與西班牙殖民歷史有關。

根據非洲開發銀行（African Development Bank）數據，石油與天然氣產業占赤道幾內亞經濟46%，貢獻超過九成出口。

然而，「人權觀察」（Human Rights Watch）指出，「龐大的石油收入支撐總統周邊少數菁英的奢華生活，多數民眾仍生活在貧困之中。」

教宗23日將在首都馬拉波（Malabo）舉行露天彌撒，為行程長達1萬8000公里的11天非洲之旅劃下句點，隨後返回羅馬。

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