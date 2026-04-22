停火倒數美伊和談急煞車！美副總統范斯巴基斯坦之行取消 談判恐生變

預定率領美國代表團前往巴基斯坦與伊朗談判的美國副總統范斯，據稱已經取消行程。（美聯社）

隨著臨時停火協議即將到期，伊朗仍未決定是否參與和平談判，預定率領美國代表團前往巴基斯坦的副總統范斯（JD Vance），21日仍未離開華府。美國官員表示，范斯的行程已被取消並暫緩。

而一直敦促雙方返回伊斯蘭馬巴德談判的巴基斯坦則表示，仍在等待伊朗是否參與的確認。

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綜合美聯社和法新社報導，當天稍早，2名區域官員表示，華府與德黑蘭已示意將舉行第二輪談判，由范斯率領美方團隊，而伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Qalibaf）將擔任其首席談判代表。

但巴基斯坦資訊暨廣播部部長塔拉（Attaullah Tarar）21日稍晚在社群平台X上表示，伊朗尚未正式確認其參與。

伊朗外交部發言人巴格赫里（Esmail Baghaei）則告訴伊朗國家電視台，由於美國「令人無法接受的行為」，顯然是指對荷姆茲海峽的封鎖，目前尚未就是否出席做出「最終決定」。

巴格赫里聲稱，造成這種情況的原因是「我們面臨來自美方矛盾的訊息、矛盾的行為，以及令人無法接受的舉動。」

1名未獲授權公開發言而要求匿名的白宮官員指出，范斯22日上午在白宮排定政策會議。副總統辦公室與白宮均未回覆詢問范斯是否仍打算前往巴基斯坦的訊息。

美伊雙方在言辭上依然互不相讓。美國總統川普警告，若在停火期限前沒有達成協議，將會「開始落下許多炸彈」。伊朗首席談判代表則表示，德黑蘭在戰場上還有尚未揭露的「新底牌」。

停火協議原定於22日截止，但雙方對時間提出不同的說法。伊朗國家電視台表示，為期2週的停火將於格林威治標準時間（GMT）21日零時結束，川普則說於華盛頓時間22日傍晚結束。

做為華府與德黑蘭之間談判的主辦國，居中斡旋的巴基斯坦表示，停火協議將於格林威治標準時間21日23時50分（台灣時間22日上午7時50分）到期，且談判是否能順利進行仍充滿變數。

The situation as it stands at 1930 PST



1. Formal response from Iranian side about confirmation of delegation to attend Islamabad Peace Talks is still awaited.



2. ⁠Pakistan as the mediator is in constant touch with Iranians and pursuing the path of diplomacy and dialogue.



3.… — Attaullah Tarar （@TararAttaullah） April 21, 2026

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