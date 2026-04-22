從頭號川粉到徹底反目！前福斯新聞主播卡爾森發道歉聲明

前福斯新聞主播卡爾森（右）曾力挺川普（左）競選總統，川普當選後卻與他公開翻臉。（法新社檔案照）

前福斯新聞（Fox News）主播、保守派播客（Podcast）主持人卡爾森（Tucker Carlson）表示，他對自己支持美國總統川普感到「備受煎熬」，並發表非比尋常的道歉聲明，呼籲大家「花點時間與自己的良知搏鬥」。

英國「衛報」報導，卡爾森20日在「卡爾森秀」（The Tucker Carlson Show）節目中，與他的弟弟、前川普講稿撰寫人巴克利．卡爾森（Buckley Carlson）對談時，發表前述言論。他們在節目中回顧在現由川普主導的共和黨中，傳統保守派價值觀如何遭到邊緣化。

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卡爾森說，「我們將為此飽受折磨很長一段時間」，「我想說，我很抱歉誤導了大家。我不是故意的。」

儘管卡爾森在1999年曾稱川普是「地球上最令人作嘔的人」，但在川普2016年贏得第一個總統任期前，他比大多數權威專家更早呼籲各界應認真看待川普。

隨後，當川普在2024年角逐第二個總統任期時，卡爾森在整個競選期間都支持他，甚至在選舉之夜前5天，還在一場造勢活動中為他助講。

但在美國支持以色列，以及美以2月底對伊朗發動攻擊等議題上，卡爾森與川普意見相左。卡爾森指責川普對伊朗的言論，「在各個層面上都令人髮指」，並坦承他對川普重返權力核心負有個人責任。

卡爾森說，「你、我和所有其他支持他的人」，「我們絕對脫不了干係」，「光說『嗯，我改變心意了』，或者『喔，這太糟了，我要退出了』是不夠的。」

卡爾森改變立場不久前，川普才對他及其他同屬「讓美國再次偉大」（MAGA）運動強硬派的右翼媒體人發動猛烈抨擊，包括凱莉（Megyn Kelly）、歐文斯（Candace Owens）、瓊斯（Alex Jones）等人。

川普最近在社群平台發文，稱卡爾森是「低智商的人，總是不堪一擊，而且被嚴重高估！！！」川普還揚言要列出一份「好、壞以及介於兩者之間」的MAGA支持者名單。

卡爾森多年前曾公開支持川普。在川普2016年競選總統期間，卡爾森曾提及川普擁有「奇特的魅力」。到了2020年，他公開讚揚川普的「美國優先」議程，隨後也附和川普的虛假指控，聲稱選舉以某種方式被「操縱」以利於拜登（Joe Biden）。

2024年，卡爾森也搭上MAGA列車，在選前5天與川普在亞利桑那州同台造勢，並在2024年共和黨全國代表大會上，大讚川普是一位「國家領袖」。他當時表示，川普在賓州巴特勒（Butler）經歷暗殺未遂後，已經脫胎換骨。

然而，在2023年Dominion投票系統公司針對福斯新聞提出選舉舞弊指控訴訟的證據開示階段，外界發現，卡爾森曾私下將川普的首個總統任期貶為一場「災難」，並傳簡訊給同事，聲稱「我非常討厭他……我實在受不了了。」

這起訴訟和解後不久，卡爾森就被福斯新聞解雇。

本月稍早，卡爾森向保守派媒體Newsmax表示：「我一直很喜歡川普，現在仍然為他感到難過，就像我對所有奴隸感到難過一樣。他被其他勢力包圍了。他無法自己做決定。」

接著，在川普對教宗良14世（Pope Leo XIV）發動一連串言語攻擊後，卡爾森在他的播客節目中痛罵川普：「他在嘲弄耶穌。他在拿基督教開玩笑。」

卡爾森在節目中重申他反對伊朗戰爭，指稱川普「顯然對（這場戰爭）沒有計畫，對（它）也不熱衷，完全了解其中的風險，完全知道這背叛了他10年來明確承諾不會這麼做的諾言，但他還是這麼做了，而且是違背自己意願去做的。」

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