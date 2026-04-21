英駐美大使任命案陷羅生門 前外交部高官控首相府「不斷施壓」

前英國駐美國大使曼德森（右）引發英國政壇大地震，前外交部最高階常任文官表示，他曾面臨來自首相施凱爾（左）辦公室不斷施壓，要求加快任命曼德森擔任駐美大使。（法新社）

英國前駐美國大使曼德森（Peter Mandelson）引發的政治風暴持續延燒！前外交部最高階常任文官21日表示，他曾面臨來自首相施凱爾（Keir Starmer）辦公室的「不斷施壓」，要求加快任命曼德森擔任駐美大使。

工黨元老曼德森與已故美國性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）關係密切，且涉及與中國的龐大利益關係，卻仍獲拔擢出任駐美大使。究竟誰該為此任命案負責的口水戰，已讓施凱爾面臨龐大壓力，批評者更要求他下台負責。

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施凱爾2024年12月20日即宣布任命曼德森為駐美大使，當時曼德森仍未通過該職位應通過的「高階安全審查」。施凱爾坦承，任命曼德森是「錯誤的」，對此表達遺憾。但他20日將責任歸咎於外交部官員，指責他們未告知安全審查機構反對這項任命案。施凱爾聲稱，若他早知情，就不會任用曼德森。

遭解職的前外交部常任次官羅賓斯（Olly Robbins）為自己辯護。施凱爾與外交大臣古柏（Yvette Cooper）16日深夜以「失去信任」為由，將他解雇。羅賓斯在國會下議院外交事務委員會上表示：「我接手時，（首相府）已經有非常、非常強烈的期望……認為他（曼德森）需要以人類所能的最快速度就任並前往美國。」

羅賓斯表示，當他在2025年1月20日上任時，曼德森的任命案已對外宣布，獲得國王查爾斯三世批准，美國政府也已經同意，而且曼德森已開始以個案方式參與極機密簡報。他表示，若外交部在該階段阻擋任命，將會損害與美國的關係。

羅賓斯說，「老實說，我認為在整個（2025年）1月，我的辦公室與外交大臣辦公室都面臨著不斷施壓。」唐寧街10號首相辦公室頻繁來電，充滿「不斷催促的氛圍」。

羅賓斯說，不確定唐寧街是否真的希望外交部完成「高階安全審查」。完成該程序是外交部的職責，審查單位曾暗示，曼德森案處於及格邊緣，且傾向於不授予安全許可。施凱爾則堅稱，從未接獲這項訊息。

羅賓斯的辯護再次對施凱爾造成打擊。最近，施凱爾因限制英國參與美國對伊朗的戰爭，剛從批評聲浪中獲得短暫喘息，羅賓斯的說法可能會加劇施凱爾面臨的逼宮壓力。

施凱爾在2024年全國大選中為工黨贏得現代史上最大多數席位，如今卻因這起延燒數月的醜聞面臨下台呼聲。工黨議員表示，不會立即採取行動罷黜施凱爾，尤其是在2週後英格蘭地方選舉，以及威爾斯和蘇格蘭地區選舉中，該黨預計將遭受重大挫敗。

羅賓斯還爆料，施凱爾辦公室一直施壓，要求為前資深通訊主任道爾（Matthew Doyle）安排一個大使職位。道爾因替1名被定罪的性犯罪者助選，遭工黨開除黨籍，他已為自己的行為道歉。

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