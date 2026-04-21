伊朗側翼民兵挑起「戰中戰」 將波灣產油國推向公開衝突

3月2日在伊拉克邊境城市卡伊姆（al-Qa’im）的「真主黨旅」成員。（路透）

美國與伊朗的和談陷入僵局之際，這場戰爭下正逐漸出現另一場「戰爭中的戰爭」：伊朗支持的伊拉克民兵團體在戰爭期間，也攻擊沙烏地阿拉伯和其他波斯灣國家，這些攻擊行動正演變成一場隱蔽的戰爭，正將這些全球數一數二的產油大國推向公開衝突。

華爾街日報20日報導，根據一名了解此事的消息人士，透露至少一份沙國的評估，該國受到的將近1000架次無人機攻擊，其中一半來自伊拉克境內，攻擊目標包括紅海岸的延布（Yanbu）石油樞紐以及東部省份的油田。這些民兵團體也攻擊科威特唯一的民用機場，以及巴林境內目標。

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伊拉克這些民兵團體，以及在黎巴嫩的「真主黨」，擴大了伊朗的打擊選項，也增加其可使用的火力。美國已警告，這些民兵正計畫發動更多攻擊，告知公民避開駐伊拉克使領館。

伊拉克的什葉派民兵，是在20多年前美國入侵伊拉克戰爭後的混亂局勢中發展起來，保護什葉派區域免於遭遜尼派攻擊，並與美軍作戰，而伊朗向其中許多團體輸送武器。目前約有數十個這類民兵團體，總計擁有約25萬名成員，握有數十億美元資金，以及長程飛彈等各式武器。其中勢力最大的伊拉克「真主黨旅」（Kataib Hezbollah）和「正直聯盟」（Asaib Ahl al-Haq），對伊拉克和伊朗政府都握有相當影響力。

去年6月的伊朗戰爭中，這些民兵團體和真主黨都未扮演顯著角色，然而如今情況不同，伊朗政權正面臨存續威脅，進而也危及這些民兵團體。分析家指出，他們因此以更不受拘束地行動來回應，在有些例子中，甚至直接在伊朗軍事指揮體系下運作。上週末伊斯蘭革命衛隊負責培養海外民兵的最高官員卡尼（Esmail Qaani）就訪問巴格達。

這些攻擊使波斯灣國家和伊拉克政府的關係緊張，前者現在視伊拉克為可反擊的目標，避免直接攻擊伊朗領土，挑起更嚴酷的報復。智庫「華盛頓研究所」（Washington Institute）客座研究員奈茨（Michael Knights）說，「伊拉克是他們進行反擊的地方，很合理」，「若他們需要展現不會平白挨打，這是理想的地方」。

奈茨認為，沙國可能對伊拉克這些民兵發動象徵性打擊做為警告，而科威特、巴林可能以允許美軍使用其領土，發動對伊拉克民兵的攻擊行動回應。

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